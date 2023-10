Teiginys



Žmogaus indėlis klimatui yra nereikšmingas, nes mūsų veiklos šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijos yra labai mažos.



Verdiktas



Melas. Žmogaus veikla (kaip iškastinio kuro deginimas) yra klimato krizės priežastis. Nors anglies dioksido kiekis, lyginant su visa atmosferos mase, yra mažas, to užtenka, kad būtų sujauktas planetos klimatas.



Melo detektoriaus komentaras



Platiname vaizdo siužete teigiama, kad šiltnamio efektą sukeliančios dujos svyruoja dėl gamtinių veiksnių, žmogaus emisijos sudaro labai mažą dalį, todėl mūsų veikla klimatui yra nereikšminga. Aptariamas pandemijos metu trumpam sumažėjęs anglies dvideginio kiekis atmosferoje, kuris neva įrodo, kad žmogaus veikla neprisideda prie klimato krizės. Tam esą patvirtinti apžvelgiamas įrašas rusų k., kuris nėra mokslinis straipsnis. Jo šaltinis nenurodytas. Taip pat melagingai minimas kvėpavimas – kai iškvėpimo metu išskiriamas anglies dvideginis, kuris neva irgi prisideda prie šiltnamio dujų emisijų.

Klaidinanti žinutė © Ekrano nuotr.

Aptariamame melagingame vaizdo įraše pandemijos ir sumažėjusių anglies dioksido emisijų pavyzdys pateikiamas kaip „empirinis įrodymas“, kad žmogaus veikla nesukelia klimato kaitos. Esą, jei dėl ribojimų išmetamų dujų kiekis sumažėjo, bet klimato kaita vyksta – tai neva reiškia, kad ne žmogus ją sukelia. Tačiau tokie teiginiai prasilenkia su moksliniais duomenimis.

Tiesa, kad per pandemijos metus, kai kai kuriose pasaulio šalyse buvo įvesti griežti ribojimai, anglies dvideginio kiekis atmosferoje nežymiai sumažėjo. Net per karantiną gyvenimas visiškai nesustojo, todėl į atmosferą vis vien patekdavo dideli emisijų kiekiai. Kaip „USA Today“ teigė Alex Hall, atmosferos ir vandenyno mokslų profesorius UCLA, kaip rodo duomenys, nors ir buvo fiksuotas šioks toks sumažėjimas, sustojus įprastam gyvenimui, jis nebuvo labai reikšmingas. Kadangi klimato pokyčiai yra dešimtmečius atmosferoje besikaupiančių šiltnamio efektą sukeliančių dujų rezultatas, vienerius metus šiek tiek sumažėjęs išmetamųjų teršalų kiekis neatsveria ilgalaikio poveikio.

NASA „Jet Propulasion Lab“ (NASA JPL) ir Kalifornijos technologijų instituto mokslininkai 2022 netgi paskelbė naujausius palydovinius duomenis, kurie parodė, kad, nepaisant nežymiai sumažėjusių emisijų, anglies dvideginio kiekis atmosferoje vis vien augo. Kitaip tariant, to laikino pokyčio neužteko.

Nors anglies dioksidas sudaro tik apie 0,04 proc. Atmosferos masės, šios dujos atmosferoje sulaiko Saulės šilumą. Kuo didesnis jų kiekis, tuo efektyviau sulaikoma šiluma. Pagrindinė priežastis, dėl kurios atmosferoje daugėja anglies dioksido – iškastinio kuro deginimas.

Prieš pramonės revoliuciją šių dujų kiekis atmosferoje buvo apie 288 ppm. Dabar pasiekėme apie 414 ppm, taigi iki šio amžiaus pabaigos prognozuojama, kad anglies dvideginio kiekis bus padvigubintas. Mokslininkai teigia, kad tada vidutinė pasaulinė Žemės temperatūra gali pakilti nuo dviejų iki penkių laipsnių Celsijaus. Jau dabar didiname į Žemę grįžtančios energijos kiekį. Dėl šiltnamio efekto tai sukelia visuotinį atšilimą ir daugybę destruktyvių padarinių. O kadangi mes didiname anglies dioksido kiekį atmosferoje ir toliau degindami iškastinį kurą, net ir nedideliais kiekiais, palyginti su visa atmosferos mase, sutrikdo visą planetos šilumos balansą.

Be to, tai, kad koncentracija didėja būtent dėl iškastinio kuro deginimo žinome dėl anglies izotopų – pavyzdžiui, emisijos iš ugnikalnių, turi daugiau anglies izotopo 13. Tačiau jo koncentracija atmosferoje nedidėja, iš to žinome, kad klimato kaitos priežastis nėra vulkaninė planetos veikla.

Taip pat melaginga teigti, kad anglies dvideginis, kurį iškvepia žmogus ir milijardai kitų gyvūnų prisideda prie klimato kaitos. Kiekvienas iškvėpto anglies dioksido anglies atomas gaunamas iš maisto, kuris neseniai buvo pagamintas fotosintezės būdu. Viskas, ką valgome, išskyrus keletą neorganinių komponentų, tokių kaip druska, tam tikru būdu buvo gaminama fotosintezės būdu. Taigi, kadangi visas mūsų iškvepiamas anglies dioksidas atsirado iš augalų fotosintezės metu sugaunamo anglies dioksido, kvėpuodami nesutrikdome anglies dvideginio kiekio. Ji trikdo deginamos fosilijos – tai yra, iškastinis kuras (anglis, dujos, nafta).