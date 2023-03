Teiginiai

Jungtinės Karalystės vyriausybės pareigūnai netyčia pripažino, kad rizika mirti nuo koronaviruso (Covid-19) vakcinos yra daug didesnė nei rizika mirti nuo paties kovido (ČIA).

Verdiktas

Toks teiginys yra melas, nes daugybe mokslinių tyrimų įrodyta, kad COVID-19 vakcina apsaugo nuo užsikrėtimo koronavirusu ar sunkios ligos eigos ir mirties. Be to, tiek Jungtinėje Karalystėje, tiek JAV per dvejus metus yra registruoti vos keli mirties atvejai, kurių priežastimi įvardijama COVID-19 vakcina.

Melo detektoriaus komentaras

Melagienų skleidėjai skelbia, jog duomenys rodo, jog per šešis mėnesius nuo vakcinacijos pradžios, kuri JK prasidėjo 2020 metų gruodžio 21 dieną, nuo mirtinų injekcijų mirė aštuonis kartus daugiau žmonių nei nuo COVOD-19 per 18 mėnesių nuo pandemijos pradžios, kuris prasidėjo 2020 m. kovą.

Remiantis statistikos duomenimis, nuo 2020 m. kovo iki 2021 m. rugpjūčio 25 d., o tai yra per 18 mėnesių, Anglijos ligoninėse užregistruoti 90 147 mirties atvejai nuo COVID-19 per 28 dienas nuo teigiamo testo. Iš jų 86 315 žmonės mirė nuo kitų sunkių jau esamų būklių, įskaitant demenciją, lėtinę inkstų ligą, lėtinę plaučių ligą, lėtinę neurologinę ligą ir širdies ligą. Todėl melagienų skleidėjai ir daro išvadą, kad per 18 mėnesių nuo COVID-19 ligos Anglijos ligoninėse mirė ne daugiau nei 90 tūkst. žmonių, o tik 3 832 žmonės.

Pasaulio sveikatos organizacijos duomenimis, nuo pandemijos pradžios iki kovo 29-osios Didžiojoje Britanijoje nuo COVID-19 ligos mirė daugiau nei 210 tūkst. žmonių.

Nepaisant bandymų iškraipyti statistiką, vis tiek nėra jokių įrodymų, kad per šešis pirmuosius vakcinacijos mėnesius nuo COVID-19 vakcinų mirė daugiau nei 30 tūkst. žmonių (3832x8).

JK veikia geltonosios kortelės sistemą, kuriai galima pranešti apie nepageidaujamą COVID-19 vakcinos reakciją, kuri gali būti ir mirtis.

Tačiau pabrėžiama, kad didelė dalis žmonių, paskiepytų skiepijimo kampanijos pradžioje, buvo labai senyvo amžiaus ir (arba) turėjo sveikatos sutrikimų. Vyresnis amžius ir lėtinės pagrindinės ligos padidina atsitiktinių nepageidaujamų reiškinių, įskaitant tuos, kurie baigiasi mirtimi, tikimybę, ypač atsižvelgiant į milijonus paskiepytų žmonių.

„Dalis mūsų nuolatinės analizės apima natūralaus mirtingumo įvertinimą laikui bėgant, siekiant nustatyti, ar atsiranda kokių nors specifinių tendencijų ar modelių, galinčių reikšti susirūpinimą dėl vakcinos saugumo. Remiantis pagal amžių suskirstytu mirtingumu dėl visų priežasčių Anglijoje ir Velse, paimtu iš Nacionalinės statistikos biuro (ONS) mirčių registrų, tikimasi, kad per 7 dienas po daugybės milijonų dozių natūraliai įvyko keli tūkstančiai mirčių, daugiausia vyresnio amžiaus žmonių, iki šiol paskiepytų vakcina“, - teigiama geltonosios kortelės sistemos ataskaitoje.

Pažymėtina, kad JK yra sunaudota beveik 152 mln. COVID-19 vakcinos dozių. JK sveikatos apsaugos agentūra anksčiau analizavo tiesioginį ir netiesioginį skiepijimo programos poveikį infekcijoms ir mirtingumui. Apskaičiuota, kad iki 2021 m. rugsėjo 26 d. JK vakcinacijos programa užkirto kelią 23,9–24,3 mln. COVID-19 infekcijų ir 123 600–131 300 mirčių nuo šios ligos.

Teiginį, kad tikimybė mirti nuo COVID-19 vakcinos yra didesnė nei nuo pačios ligos, paneigia ir JAV statistika. Nuo 2020 m. gruodžio 14 d. iki 2023 m. kovo 1 d. Jungtinėse Valstijose buvo sušvirkšta daugiau nei 672 milijonai COVID-19 vakcinų dozių. Per tą laiką VAERS (sistema, kuriai pranešama apie nepageidaujamas reakcijas) gavo 19 476 preliminarius pranešimus apie mirtį (0,0029 %) tarp žmonių, kurie buvo paskiepyti COVID-19 vakcina. Po išsamių tyrimų nustatytos devynios mirtys, priežastiniu ryčiu susijusios su „J&J/Janssen“ vakcinacija nuo COVID-19.

Pasaulio sveiktos organizacijos duomenimis, iki šių metų kovo 29 d. buvo pranešta apie 761 402 282 patvirtintus COVID-19 atvejus, įskaitant 6 887 000 mirčių. 2023 m. kovo 27 d. iš viso buvo suleistos 13 331 975 343 COVID-19 vakcinos dozės.