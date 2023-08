Teiginiai

Oficialus tyrimas įspėja, kad skiepytieji du kartus dažniau serga COVID-19 nei neskiepytieji (ČIA).

Verdiktas

Tai yra melas, nes joks oficialus tyrimas, kurio išvados būtų tokios, kaip skelbiama, nebuvo atliktas. Internete apklausą atliko ir tokias savo išvadas paskelbė dezinformacijos apie COVID-19 vakcinas propaguotojas Steve Kirsch. Oficialūs tyrimai rodo, jog vakcina yra veiksminga apsauga nuo COVID-19 ligos, o ne skatina ja susirgti.

Melo detektoriaus komentaras

Žinomas dezinformacijos apie COVID-19 vakcinas propaguotojas Steve Kirsch sukūrė internetę apklausą, kurioje pateikė klausimus, kiek kartų žmonės yra pasiskiepiję, kiek kartų jie susirgo COVID-19 liga.

Šioje apklausoje sudalyvavo apie 16 tūkst. žmonių, o iš jų atsakymų S. Kirsch padarė išvadą, kad skiepyti žmonės du kartus dažniau serga COVID-19 liga nei neskiepyti. Be to, teigiama, kad visiškai paskiepytiems žmonėms kyla didesnė rizika susirgti COVID-19 ir dėl to būti paguldytiems į ligoninę. Tačiau ši apklausa yra nepagrįsta nei sociologiškai, nei moksliškai, todėl ir jos rezultatus reikėtų vertinti itin skeptiškai.

Oficialūs moksliniai tyrimai rodo visai kitokius duomenis, Jais remiantis, vakcina nuo COVID-19 yra veiksminga, apsaugo ne tik nuo užsikrėtimo šią liga, bet svarbiausia – nuo hospitalizacijos ir mirties.

Pavyzdžiui, vieno tyrimo, kuris atliktas dar 2021 metais, duomenims, skiepijimas sumažina riziką vėl užsikrėsti COVID-19 daugiau nei perpus. Tai reiškia, kad nevakcinuoti žmonės turi daugiau nei du kartus didesnę tikimybę užsikrėsti COVID-19 nei žmonės, kurie yra visiškai paskiepyti.

Londono King's College mokslininkų atliktas tyrimas buvo paskelbtas medicinos žurnale „The Lancet Infectious Diseases“. Tyrimo autoriai nustatė, kad mažiau nei 0,2 proc. iš 971 504 visiškai paskiepytų suaugusiųjų užsikrėtė COVID-19 praėjus mažiausiai savaitei po antrosios dozės.

Tačiau 2 370 žmonių, kurie užsikrėtė po vakcinacijos, tikimybė, kad simptomai nepasireikš, padidėjo 94 proc., palyginti su asmeniu, kuris nebuvo skiepytas, teigė tyrimo autoriai.

Mokslininkai taip pat nustatė, kad visiškai paskiepytų asmenų tikimybė užsikrėsti COVID-19 su penkiais ar daugiau simptomų per pirmąją savaitę sumažėjo maždaug trečdaliu. Pasak jų, tikimybė patekti į ligoninę dėl COVID-19 po dviejų COVID-19 dozių sumažėjo dviem trečdaliais.

Taigi, skiepijimas padidina žmogaus apsaugą nuo COVID-19. Tiesa, kai įsivyravo labai užkrečiamas omikron variantas, specialistai pripažino, kad žmonės, kurie buvo paskiepyti, yra labiau linkę užsikrėsti omikron variantu nei ankstesniais variantais. Omikron variantas susideda iš kelių skirtingų subvariantų, yra labiau perduodamas ir atsparesnis imunitetui. Dėl to tarp paskiepytų žmonių padaugėjo pakartotinių užsikrėtimų ir infekcijų. Šia prasme paskiepyti žmonės turėjo didesnę riziką nei buvo anksčiau. Tačiau nėra įrodymų, kad jie labiau linkę užsikrėsti virusu nei panašus asmuo, kuris nėra vakcinuotas.

Europos ligų prevencijos ir kontrolės centro duomenimis (ELPKC), daugiau nei pusėje Europos Sąjungos šalių (įskaitant ir Lietuvą) šiuo metu COVID-19 ligos atvejų daugėja, tačiau kol kas nerimą keliančių ženklų (sunkesnių ligos atvejų, hospitalizacijos ir mirties atvejų didėjimo) nėra. Šiuo metu Europoje užfiksuoti COVID-19 atvejai siejami su SARS-CoV-2 nauju subvariantu/ atmaina (Eris/Omicron EG.5.1). ELPKC duomenimis, naujas subvariantas/atmaina nėra grėsmingesnis nei kiti šiuo metu cirkuliuojantys viruso variantai.

Į Lietuvą bus pristatyta atnaujinta COVID-19 vakcina, labiausiai rekomenduojama bus skiepytis rizikos grupėms priklausantiems asmenims vieno vizito pas gydytoją metu gripo ir COVID-19 vakcinomis. Naujausia vakcinacijos strategija bus pristatyta netrukus.