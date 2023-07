Teiginiai

„Twitter“ vadovas Elonas Muskas įspėjo, kad negalima atmesti, jog COVID-19 injekcijos yra vis dažnesnio jaunų žmonių širdies nepakankamumo priežastis (ČIA).

Verdiktas

E. Muskas savo įraše „Twitter“ tik konstatavo, kad miokarditas yra žinomas COVID-19 vakcinų šalutinis poveikis. Tai pripažįsta ir JAV Ligų kontrolės ir prevencijos centras, tačiau jis pabrėžė, kad tiek miokarditas, tiek perikarditas yra itin reti šių vakcinų nepageidaujami reiškiniai.

Melo detektoriaus komentaras

LeBrono Jameso sūnus Bronny buvo skubiai nugabentas į ligoninę po to, kai per krepšinio treniruotę jam sustojo širdis. Jamesų šeimos atstovas spaudai portalui TMZ Sports sakė: „Bronny Jamesui per treniruotę sustojo širdis. Medicinos personalas sugebėjo suteikti Bronny pagalbą ir nuvežti jį į ligoninę. Šiuo metu jo būklė stabili ir jis išvežtas iš intensyviosios terapijos. Jameso šeimos vardu prašome pagarbos ir privatumo, o žiniasklaidai pateiksime naujausią informaciją, kai tik bus daugiau informacijos.”

Reaguodamas į šį B. Jameso sunegalavimą, E. Muskas socialiniame tinkle „Twitter“ parašė: „Mes negalime visko priskirti vakcinai, bet taip pat negalime nieko priskirti. Miokarditas yra žinomas šalutinis poveikis. Tik klausimas, ar tai reta, ar įprasta“.

Tai, kad B. Jamesas veikiausiai buvo paskiepytas nuo COVID-19 ligos, įrodo jo tėvo LeBrono Džeimso įrašas socialiniuose tinkluose. Nors jis iš pradžių skeptiškai vertino vakcinacijos kampaniją, 2021 m. rugsėjį pakeitė nuomonę ir paskiepijo save ir savo šeimos narius. „Atlikęs savo tyrimus ir panašaus pobūdžio dalykus, pajutau, kad tai geriausiai tinka ne tik man, bet ir mano šeimai bei draugams“, - paskelbė jis socialiniame tinkle „Twitter“.

Nors ir neįrodyta ar bent jau neskelbiama, kad B. Jameso sunegalavimas yra miokarditas, kad jo galima priežastis yra vakcina nuo COVID-19, šių skiepų priešininkai suskubo pasinaudoti situacija ir ėmė skelbti, kad miokarditas tarp vakcinuotų žmonių yra itin dažnas reiškinys.

Tačiau taip nėra. Tai, jog tarp paauglių ir jaunų vyrų, paskiepytų mRNR vakcina („Pfizer“ arba „Moderna“) nuo koronaviruso, dažniau nei įprastai pasireiškia miokardito (širdies raumens uždegimas) ir perikardito (išorinės širdies gleivinės uždegimas) atvejų, JAV Ligų kontrolės ir prevencijos centras (CDC) konstatavo jau prieš daugiau nei metus. CDC miokarditą ir perikarditą pripažino kaip itin retą mRNR vakcinos šalutinį poveikį. „Kelių tyrimų duomenys rodo retą miokardito ir (arba) perikardito riziką paskiepijus mRNR COVID-19 vakcinomis. Šie reti miokardito ar perikardito atvejai dažniausiai pasireiškė paaugliams ir jauniems suaugusiems, 16 metų ir vyresniems vyrams, praėjus 7 dienoms po antrosios mRNR COVID-19 vakcinos dozės (Pfizer-BioNTech ir Moderna). Gavus „Janssen“ COVID-19 vakciną panašių pranešimų nebuvo“, – teigiama CDC ataskaitoje.

Tai, kad miokarditas ir perikarditas po COVID-19 vakcinacijos yra retas reiškinys, įrodo ir daugybė atliktų tyrimų. Viename jų skelbiama, kad nuo 2020 m. gruodžio 14 d. iki 2022 m. gegužės 31 d. (asmenys nuo 18 iki 39 metų) ir 2022 m. rugpjūčio 20 d. (asmenys nuo 5 iki 17 metų) praėjus 1–98 dienoms po 6 992 340 dalinės vakcinos dozių buvo nustatyti 320 galimų miokardito/perikardito atvejų.

Šios populiacijos stebėjimo metu nustatyta, kad miokarditas/perikarditas praėjus 0–7 dienoms po vakcinacijos mRNR 5–39 metų asmenims pasireiškė maždaug 1 iš 200 000 dozių po pirmosios dozės ir 1 iš 30 000 dozių po antrosios dozės. Sergamumas labai skyrėsi pagal amžių ir lytį, tačiau neproporcingai daug atvejų pasitaikė vyrams, ypač tarp paauglių po 2 dozės ir pirmosios revakcinacijos.

Kitame tyrime, kuriame analizuoti duomenys iš 40 JAV sveikatos priežiūros sistemų, nustatyta, kad širdies komplikacijų dažnis po SARS-CoV-2 infekcijos arba paskiepijus mRNR COVID-19 vakcina buvo mažas, bet buvo didesnis po užsikrėtimo nei po vakcinacijos visų amžiaus grupių vyrams ir moterims. Dviejuose Izraelio ir Jungtinės Karalystės tyrimuose nustatyta, kad po SARS-CoV-2 infekcijos rizika susirgti miokarditu yra panaši, palyginti su rizika po mRNR vakcinacijos nuo COVID-19.

Todėl sveikatos priežiūros specialistai ir teigia, kad COVID-19 vakcinos nauda yra gerokai didesnė už riziką patirti nepageidaujamų reiškinių.