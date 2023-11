Teiginiai

Ivermektinas yra efektyvus ir pigus antivėžinis vaistas (archyvas).

Verdiktas

Melas. Nors ivermektinas tiriamas mokslininkų, gydymas juo dar nepradėtas, nes trūksta duomenų.

Melo detektoriaus komentaras

Įraše ivermektinas vadinamas antikancerogeniniu, aprašomas mokslinis tyrimas, kuriame buvo stebima, kaip šis preparatas veikia plaučių vėžio ląsteles. Nors tyrimas atliktas tik su ląstelėmis (neatlikti tyrimai su gyvūnais, klinikiniai tyrimai su žmonėmis ir kt.), sapereaude.lt publikacijoje teigiama, kad ivermektinas gydo plaučių vėžį. Priduriama, kad „su ivermektinu buvo ir tebėra kovojama, nes jis yra ne tik veiksmingas, bet ir pigus, nes jo patentinės teisės yra pasibaigusios“ – taip galimai sudaromas įspūdis, kad veiksmingas ir pigus vaistas slepiamas nuo visuomenės. Tačiau tai – melas.

Tiesa, kad ivermektiną tyrinėja mokslininkai dėl galimai antivėžinių savybių (pavyzdžiui, čia). Tačiau duomenys – dar tik pirminiai, daugiausiai tyrimų vyksta su ląstelėmis ir gyvūnais, reikia surinkti daugiau duomenų. Yra keletas klinikinių tyrimų su žmonėmis (pavyzdžiui, krūties vėžio tyrimai, čia), tačiau jų rezultatų dar laukiama.

Klaidinanti žinutė © Ekrano nuotr.

Tyrimo „Ivermectin induces nonprotective autophagy by downregulating PAK1 and apoptosis in lung adenocarcinoma cells“ (čia), kuriuo remiasi sapereaude.lt, išvadose teigiama, kad rezultatai suteikia svarbaus teorinio pagrindo tolimesniems tyrimams, tačiau jo autoriai nerašo, kad jau juo galima gydyti žmones.

Kaip AFP faktų tikrintojams teigė JAV Nacionalinio vėžio instituto atstovai, mokslininkai, kurie visuomenei pateikia įrodymais grįstus faktus apie vėžį ir jo gydymą, kol kas informacija, jog „ivermketinas gydo vėžį“ nėra įrodyta mokslo. Teigiama, kad tai galėtų būti pagalbinė, o ne pagrindinė gydymo priemonė (čia).Taigi ivermektiną vadinti efektyviu antivėžiniu vaistu ir siūlyti juo gydyti žmones, kai tam dar trūksta mokslinių duomenų – nepagrįsta informacija.

Su ivermektinu, kaip esą antivėžiniu vaistu, melagienos „Melo detektoriuje“ aprašomos jau ne pirmą kartą, pavyzdys – čia.

Toliau sapereaude.lt prideda, kad ivermektinas veikia ne tik su plaučių vėžiu. Aprašomas tinklaraščių platformos medium.com įrašas, kuriame autorius Justus R. Hope pristatomas kaip medicinos mokslų daktaras.

Visų pirma, Justus R. Hope yra ne tikrasis žmogaus vardas, o rašytojo pseudonimas (čia), jo tikrasis vardas neatskleidžiamas, todėl rasti šio asmens atliktų tyrimų ar pateikiamą išsilavinimą liudijančių nepriklausomų šaltinių – neįmanoma. O ir pats savo medium.com paskyroje jis prisistato ne kaip medicinos mokslų daktaras, o gydytojas (čia).

Sapereaude.lt aprašomame J. R. Hope straipsnyje teigiama, kad jis turėjo pacientą, kuris pradėjo vartoti didelės ivermektino dozes ir smarkiai sumažino savo ketvirtos stadijos vėžio žymenis. Jokių įrodymų apie šį atvejį nepateikiama. Todėl nėra pagrindo manyti, kad ši istorija ar joje išsakomi teiginiai – tikri.