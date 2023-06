Teiginiai



Smūgis buvo smogtas Kramatorsko viešbutyje gyvenusių ir viešbučio kavinėje vakarieniaujančių užsienio samdinių dislokavimo vietoje. <...> viešbutis buvo uždarytas civiliams lankytojams (ČIA).



Verdiktas



Melas. Per išpuolį žuvo žmonių, kurių absoliuti dauguma – kavinėje vakarieniavę ukrainiečiai ir užsienio svečiai, bet ne kariai. Be to, Ukrainoje yra vos 14 amerikiečių karių ir visi jie yra Kyjive, o ne Donecko srityje.



Melo detektoriaus komentaras



Rusija piceriją piceriją Kramatorske užpuolė birželio 27 dieną, apie 19.30 val vietos laiku, kai ten buvo daug žmonių. Į Kramatorsko centre esantį restoraną ir viešbutį buvo paliestos „Iskander“ balistinės raketos.

Galutiniais duomenimis, per išpuolį žuvo 12 žmonių ir apie 60 buvo sužeista, įskaitant tris kolumbiečius.

Tarp nužudytųjų yra 14-metes seserys dvynės, kurios šiemet baigė 8 klasę.

Per Rusijos smūgį buvo sužeista 8 mėnesių mergaitė ir jos motina. Ji žiniasklaidai pasakojo, kad su vaiku nuvyko į piceriją Kramatorske užsisakyti maisto į namus, atsisėdo vos porai minučių ir iškart teko susidurti su rusiškos raketos „atvykimo“.

Ukrainoje dirbantis savanoris iš JAV Nickas Duckworthas tiek ukrainiečių, tiek tarptautinei žiniasklaidai pasakojo, kad tragedijos vietoje buvo daug humanitarinių darbuotojų ir žurnalistų. Jis pabrėžė, kad restorane vyko vaikų vakarėlis.

„Vyko vaikų vakarėlis, daug kitų humanitarinių darbuotojų ir žurnalistų. Palyginti su didžiuliu civilių skaičiumi, rajone buvo labai mažai tikro karinio personalo“, – CNN teigė N. Duckworthas.

Įvykio vietoje buvę žurnalistai nurodė, kad restoranas, kuris nukentėjo, yra „Ria Lounge“ – ilgai gyvavusi populiari vieta Kramatorske, daugeliui žinoma kaip „Ria Pizza“. Restoranas, kuris buvo pirmame aukšte, buvo uždarytas praėjusių metų vasarį prasidėjus invazijai, tačiau po kelių mėnesių vėl atidarytas.

„Ria Lounge“ su dengtomis lauko sėdimomis vietomis ypač populiarus vasarą. Netoliese dislokuoti Ukrainos kariai, kai kurie iš jų ką tik grįžę iš fronto, yra dažni svečiai, taip pat vietiniai gyventojai, užsienio žurnalistai ir pagalbos darbuotojai.

Kramatorskas, esantis Donecko srityje Rytų Ukrainoje, yra pakankamai toli nuo fronto linijos.

Po Rusijos raketų smūgio į restoraną rytiniame Kramatorsko mieste Kremlius pareiškė, kad Ukrainoje smogia tik į tuos taikinius, kurie kaip nors „susiję“ su kariuomene.

Lietuvos prorusiški portalai pareiškė, kad po smūgio iš restorano išbėgo daug amerikiečių, vilkinčių karine uniforma.

Tačiau Pentagonas jau ne kartą yra pareiškęs, kad Ukrainoje yra tik 14 JAV karių, kurie teikia svarbią paramą JAV ambasadai, esančiai Kyjive, ir nėra JAV kovinių pajėgų, vykdančių kovines operacijas Ukrainoje.