Teiginiai

Joe Bidenas prisipažino gimęs Izraelyje.

Verdiktas

Melas. Joe Bideno kalbos stenograma iš apsilankymo Tel Avive ir renginio vaizdo įrašas įrodo, kad prezidentas nesakė, jog yra gimęs Izraelyje.

Melo detektoriaus komentaras

Spalio 18 d. Rusijos naujienų agentūra „Tass“ publikavo straipsnį pavadinimu „Bidenas negali būti renkamas JAV prezidentu, jei gimė Izraelyje – Rusijos diplomatas“ (archyvas). Šią antraštę įkvėpė Rusijos užsienio reikalų ministerijos atstovės spaudai Marijos Zacharovos tvirtinimai, esą JAV vadovas vizito į Tel Avivą metu viešai prisipažino, kad yra gimęs Izraelyje.

Netrukus panašūs teiginiai išplatinti ir socialiniuose tinkluose kartu su trumpa vaizdo iškarpa iš J. Bideno kalbos Izraelyje, tačiau klausant prezidento tariamų žodžių akivaizdu, kad Rusijos propagandistai tiesiog gerai neišgirdo, ką angliškai sakė JAV vadovas.

Klaidinanti žinutė © Ekrano nuotr.

Tiek dėmesio sulaukusi kalba buvo pasakyta spalio 18 d. vizito Tel Avive, Izraelyje, metu. „Youtube“ platformoje galima rasti visą renginio įrašą (čia). JAV prezidento kalba prasideda maždaug nuo 17:39 min., tačiau socialinių tinklų vartotojus ir Rusijos propagandistus sudomino tik viena konkreti kalbos pastraipa, kurią galima rasti Baltųjų rūmų svetainėje paviešintoje stenogramoje (čia) (aut. past. – pateikiame pastraipos vertimą į lietuvių kalbą): „Izraelio valstybė gimė tam, kad būtų saugi vieta pasaulio žydų tautai. Todėl ji ir gimė. Jau seniai sakiau: Jei Izraelio nebūtų, mes turėtume jį išrasti.“ Angliškai frazė „Todėl ji ir gimė“ skamba, kaip „That’s why it was born“, o, tuo tarpu, melagieną apie tariamą J. Bideno gimimo vietą paskleidę asmenys šią frazę išgirdo, kaip „That‘s where I was born“, kas reikštų „Štai, kur aš gimiau“.

Tiek J. Bideno kalbos vaizdo įrašas, tiek Baltųjų rūmų interneto svetainėje pateikta stenograma įrodo, kad prezidentas neprisipažino gimęs Izraelyje, o išreikšdamas susirūpinimą šalimi, kuri nukentėjo nuo „Hamas“ atakų, užsiminė apie Izraelio valstybės atsiradimą.