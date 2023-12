Teiginiai

Italijos sveikatos ministras Roberto Speranza tapo pirmuoju pasaulio lyderiu, kuriam pateikti keli kaltinimai žmogžudyste dėl milijonų mirčių, kurias sukėlė mRNR vakcinos (čia).

Melas. Tokie kaltinimai R. Speranzai nepateikti. Tai yra skundo, kurį Romos prokuratūra jau rekomendavo atmesti, perdėta prasmė. Be to, Italijoje tuo metu, kai sveikatos apsaugos ministru dirbo R. Speranza, užregistruoto ne milijonai, o 22 mirtys, kurias galima susieti su COVID-19 vakcinomis.

Teiginiai, kad prokurorai R. Speranzai patekė kaltinimus dėl nužudymų, kurie susijė su COVID-19 vakcinomis, buvo išplatinti interneto portaluose, kuriuose gausu dezinformacijos apie koronavirusą ir vakcinas nuo jo.

Juose teigiama, kad „buvusiam Italijos sveikatos apsaugos ministrui pateikti kaltinimai dėl žmogžudystės, nes jis slėpė mirtis nuo COVID-19 vakcinos. Jis žinojo, kad nuo skiepų žuvo žmonės, ir įsakė vietos sveikatos priežiūros institucijoms nuslėpti mirtis ir rimtus šalutinius poveikius“.

Tokia informacija buvo pateikta ir Italijos leidiniuose, pavyzdžiui „La Repubblica“ (čia).

Tačiau trumpoje žinutėje nurodoma, kad apie tokį tyrimą pranešė laikraštis „La Verità“ ir televizijos programa „Fuori dal coro“.

Laida „Fuori dal coro“ verda Mario Guordiano, kurio požiūris į COVID-19 vakcinas yra labai skeptiškas (čia). Be to, jis jau ir anksčiau yra gavęs drausminių nuobaudų dėl rasizmo ir rasinės neapykantos kurstymo (čia).

Tiek „Fuori dal coro“, tiek „La Verità“ išvada, kad R. Speranzai dėl COVID-19 vakcinų patekti kaltinimai žmogžudystėmis, daroma iš dokumento, tariamai įrodančio, kad R. Speranza buvo įtrauktas į Romos prokuratūros įtariamųjų registrą, vaizdo. Tačiau nėra aišku, ar dokumentas yra autentiškas.

Be to, kitos Italijos žiniasklaidos organizacijos patikslino, kad šis žingsnis – bet kurio asmens įtraukimas į įtariamųjų registrą – automatiškai nerodo sprendimo patraukti baudžiamojon atsakomybėn arba kad tariamas tyrimas jau oficialiai pradėtas (čia).

R. Speranza advokatas Danilo Leva išplatino pranešimą, kuriame teigiama, kad Romos prokuratūra tyrimą nutraukė, o dokumentai bus perduoti ministrų teismui (čia ir čia)

„Rai News“, Italijos nacionalinio visuomeninio transliuotojo svetainė, taip pat patvirtino, kad „procedūriniu požiūriu ministrų teismas vis tiek turi priimti oficialų sprendimą, paprastai per 90 dienų“ (čia).

Taigi, teiginiai, kad prokurorai R. Speranzai pateikė kaltinimus dėl žmogžudysčių, susijusių su COVID-19 valcina, yra gerokai perdėti ir melagingi.

Be to, nėra įrodymų, kad Italijoje buvo slepiami COVID-19 vakcinų šalutiniai poveikiai. Remiantis Italijos vaistų agentūros AIFA ataskaita, per pirmuosius vakcinacijos metus iki 2022-ųjų vasario buvo 22 mirties atvejai, susiję su vakcinos nuo COVID-19 skyrimu, tai yra maždaug 0,2 atvejo kiekvienam milijonui suleistų dozių (čia).

AIFA nurodė, kad Nacionaliniame farmakologinio budrumo tinkle nuo 2020 m. gruodžio 27 d. iki 2022 m. birželio 26 d. (visą šį laiką sveikatos apsaugos ministru dirbo R. Speranda – „Melo detektorius“) buvo gauti 137 899 pranešimai iš 138 199 076 suleistų dozių (pranešimų dažnis – 100 iš 100 000 dozių), iš kurių 81,8 proc. buvo susiję su nesunkiais reiškiniais, tokiais kaip skausmas injekcijos vietoje, karščiavimas, astenija/nuovargis, raumenų skausmas (čia).

Italijos sveikatos apsaugos ministerija ir šiuo metu rekomenduoja nuo koronaviruso pasiskiepyti nauja, pritaikyta XBB 1.5 vakcina.

Skelbiama, kad šia vakcina pasiskiepji jau beveik pusantro milijono gyventojų, o nuo 2020 m. gruodžio 27 d. iki 2023 m. rugsėjo 24 d. buvo panaudota daugiau nei 145 mln. COVID-19 vakcinos dozių (čia).