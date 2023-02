Teiginiai



Atskridęs į Varšuvą J. Bidenas išlipdamas iš lėktuvo krito ir nusirito į apačią.



Verdiktas



Vaizdo įraše, kuriame nufilmuotas J. Bideno ir jo palydos nusileidimas vizitui Varšuvoje, matomas nuo rampos nusiritantis žmogus nėra JAV vadovas. Neidentifikuotas asmuo, išlipęs iš lėktuvo kartu su kitais JAV vadovą lydėjusiais asmenimis, nukrenta nuo rampos, pritvirtintos prie galinio lėktuvo įėjimo. Tuo tarpu J. Bidenas išlipa vėliau pro priekines lėktuvo duris. Įvairių žiniasklaidos priemonių paviešintuose atvykimo įrašuose aiškiai matyti, kad J. Bidenas iš lėktuvo išlipa vienas ir sklandžiai nulipa rampa.



Melo detektoriaus komentaras



Po J. Bideno vizito Kyjive ir Varšuvoje vasario 20 – 21 dienomis socialiniuose tinkluose pasklido daug klaidingos informacijos apie šiomis dienomis vykusius susitikimus, jų aplinką ir netgi JAV vadovo aprangos detales, apie kurią „Melo detektorius“ jau rašė (ČIA ir ČIA). Dar viena įtarimų sukėlusi žinutė – socialinių tinklų vartotojų paviešintas kelių sekundžių trukmės vaizdo siužetas, kuriame matyti, kaip iš lėktuvo, nusileidusio Varšuvoje, išlipa J. Bideno delegacija. Labiausiai į akis krenta pastebėta nuo rampos nusiritanti figūra, kurią siužetu pasidalinę asmenys akimirksniu susiejo su JAV vadovu.

„Kalbama, kad čia Joe Biden taip vizito atvyko...“, „J. Bidenas atvyko į Lenkiją“, – buvo rašoma žinutėse.

Klaidinančios žinutės © Ekrano nuotr.

Tačiau įspūdis, jog iš lėktuvo vedančia rampa nusirito pats JAV vadovas galėjo susidaryti tik nemačiusiems viso delegacijos atvykimo vaizdo įrašo. Vienu iš tokių įrašu pasidalino Azerbaidžano internetinės televizijos „Kanal13“ paskyra „Youtube“ platformoje. Daugiau nei 2 minučių trukmės įraše aiškiai matyti, kaip J. Bidenas vienas nulipa per rampą, pritvirtintą prie priekinio lėktuvo įėjimo (ČIA). Be to, tokiais pačiais kadrais dalinosi ir kiti žiniasklaidos kanalai, pavyzdžiui, „ABCNews“ (ČIA).

Tuo tarpu „The Independent“ pasidalintame kelių sekundžių trukmės epizode aiškiai matyti, kad nuo rampos nukrenta žmogus, lipantis per galinį lėktuvo įėjimą tuo metu, kai pirmoji rampa, kuria išlips JAV prezidentas, dar tik vežama prie lėktuvo (ČIA).

Baltieji rūmai „Newsweek“ ir „AFP“ žurnalistams taip pat patvirtino, kad nuo rampos nukritęs žmogus nebuvo JAV prezidentas (ČIA ir ČIA)