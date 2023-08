Teiginiai



Prie Baltųjų rūmų J. Bideną sutikusiai miniai buvo išdalinti išjungti telefonai, siekiant suvaidinti, kad žmonės trokšta JAV vadovo nuotraukos.



Verdiktas



Melas. Minioje esančių žmonių telefonų ekranai atrodo tamsūs dėl to, kad yra nukreipti prieš saulę. Be to, „Independent“ paskyroje „Youtube“ platformoje galima rasti aukštos raiškos vaizdo įrašo kopiją, kurioje akivaizdžiai matyti, kad žmonės fotografuoja prezidentą įjungtais telefonais.



Melo detektoriaus komentaras



Liepos 4 d. JAV švenčiant Nepriklausomybės dieną Baltuosiuose rūmuose vyko renginys, kur J. Bidenas susitiko su savo palaikytojais. Susitikimas atkreipė socialinių tinklų vartotojų dėmesį. Šie puolė tvirtinti esą renginys buvo surežisuotas, siekiant įtikinti, kad JAV vadovas yra itin mėgstamas žmonių, nors iš tiesų taip nėra. Tokius teiginius paskatino vaizdo įrašas, kuriame matyti, kaip žmonės į praeinantį J. Bideną nutaiko mobiliuosius telefonus, tačiau jų ekranai – juodi.

Klaidinanti žinutė © Ekrano nuotr.

„Energingas Bidenas bėga pas žmones, kurie jį dievina ir visais įmanomais būdais bando užfiksuoti prezidentą išmaniuoju telefonu“, bet nepasisekė, miniai išdavė išjungtus telefonus, o kažkoks niekšelis visą šį cirką įrašė netinkamu kampu“, – komentavo viena įrašu pasidalinusi „Facebook“ vartotoja.

Vis dėlto, komentarai apie neva surežisuotą renginį neturi jokio pagrindo.

Socialiniuose tinkluose patalpintos tik tos šventės akimirkos, kai J. Bidenas baigia sakyti savo kalbą. Tačiau pirmiausia jis kreipėsi į kariškių šeimų minią Baltųjų rūmų pietinėje pievelėje. Visą šventės įrašą galima pamatyti čia. Jame taip pat užfiksuoti momentai, kai baigęs sakyti kalbą JAV vadovas žengia į jį fotografuojančią minią. Socialiniuose tinkluose patalpinto įrašo kokybė gerokai prastesnė, todėl minioje esančių žmonių telefonų ekranai atrodo visiškai juodi, tačiau „Youtube“ pasidalintame aukštos raiškos vaizdo įraše matyti, kad žmonių telefonai puikiai veikia, tačiau kadangi yra nukreipti prieš saulę, juose matomas vaizdas tamsus.