Teiginiai

Atskleistas Epšteino salos lankytojų sąrašas. Jame – tokių įžymių žmonių, kaip Angelina Jolie, Barackas Obama, Céline Dion, Cher, Hillary Clinton ir kitų vardai.

Verdiktas

Melas. J. Epsteino byloje minimų 177 asmenų pavardės dar nėra paviešintos. Gruodžio 18 d. teisėja pasirašė įsakymą pavardes išslaptinti, tačiau šis sprendimas įsigalios tik pirmą 2024 m. dieną, be to, su byla susijusiems asmenims bus duotas dviejų savaičių laikotarpis, per kurį sprendimas gali būti skundžiamas. Žiniasklaida pastaraisiais metais ne kartą viešino žymių žmonių, kurie yra lankęsi J. Epsteino saloje ar skridę jo privačiu lėktuvu, sąrašus, tačiau minėti sąrašai nesutampa su socialinių vartotojų žinutėse paskleista informacija.

Melo detektoriaus komentaras

Socialiniuose tinkluose išplatintame sąraše įrašytos 165 pavardės. Dauguma jų priklauso žymiems žmonėms – JAV politikams, filmų kūrėjams ir muzikos pasaulio garsenybėms. Žinutėse tvirtinama, esą visi šie žmonės lankėsi milijardieriaus, teisto už nepilnamečių lytinį išnaudojimą ir sukėlusį skandalą visame pasaulyje, J. Epsteino, saloje, taigi, ir prisidėjo prie įvykdytų nusikaltimų.

Pavardžių skaičius šiame sąraše nedaug skiriasi nuo pastarosiomis dienomis JAV federalinio teismo teisėjos Loretta Preska pažadėto atskleisti 177 asmenų sąrašo, kuriame bus įvardyti J. Epsteino bendrininkai ir aukos. Be to, socialiniuose tinkluose patalpintose žinutėse nurodyta, kad kai kurių pavardžių, kurios turėtų būti sąraše, jame nėra.

Lietuviškose „Facebook“ paskyrose žinutės pradėtos platinti gruodžio 29 d., tačiau kitose šalyse panašūs pranešimai pasirodė keliomis dienomis anksčiau. Tai gali būti susiję su gruodžio 18 d. teisėjo L. Preska duotu nurodymu paskelbti su J. Epsteino byla siejamų asmenų sąrašą (čia), tačiau teismo sprendimas įsigalios tik 2024 m. sausio 1 d., o asmenims, kurių pavardes ketinama išslaptinti, bus suteikta 14 d. šį sprendimą apskųsti. Taigi, socialinėje medijoje išpublikuotas sąrašas negali būti išslaptintas sąrašas, kurį ketinama atskleisti (čia).

Dalis dokumentų, susijusių su J. Epsteino byla, jau ir anksčiau buvo išslaptinti. Juose, kaip 2020 m. skelbė portalas „Newsweek“, minimos įžymybių, kurių pavardės buvo įrašytos teismo dokumentuose (čia). Svarbu tai, kad dauguma šių asmenų nėra siejami su J. Epsteino padarytais nusikaltimais, tačiau buvo pažystami ar kokiu nors būdu susiję su pačiu J. Epsteinu, kuris ir pats nevengė girtis turintis įtakingų pažinčių pramogų, politikos ir verslo pasaulyje. Tarp įvardytų įžymių žmonių yra tokie vardai:

Princas Andrew

Alan Dershowitz

Emmy Taylor

Sarah Kellen

Eva Dubin

Glen Dubin

Jean Luc Brunel

Nadia Marcinkova

Billas Clintonas

Marvin Minsky

Henry Jarecki

Naomi Campbell

Ronas Eppingeris

Stephenas Hawkingas

2021 m. tas pats portalas paviešino asmenų, kurie, įvairių su byla susijusių žmonių liudijimu, yra skridę J. Epsteino privačiu lėktuvu (čia), pramintu „Lolita Express“. Tuos pačius asmenis įvardijo ir kiti portalai – „CNN“ ir „Associated Press“ (čia). Tarp jų – šių įžymybių pavardės:

Donaldas J. Trumpas

Billas Clintonas

Kevinas Spacey

Chrisas Tuckeris

Billas Gatesas

Princas Andrew

Robertas F. Kennedy Jr.

Smuikininkas Itzhakas Perlmanas

JAV senatorius Johnas Glennas

Buvęs Senato daugumos lyderis George'as Mitchellas

Visą sąrašą asmenų, kurių pavardės užfiksuotos J. Epsteino lėktuvo registruose, galima rasti pačiuose dokumentuose, kurie žiniasklaidai jau seniai žinomi. Faktų tikrintojai „Lead Stories“ 2019 m. publikuotame straipsnyje paskelbė jų kopijas (čia). Šiuose sąrašuose, kaip ir socialiniuose tinkluose paviešintame sąraše, galima rasti buvusio JAV prezidento Billo Clintono pavardę, tačiau, pavyzdžiui, nei Barackas Obama, nei Joe Bidenas ir daugelis kitų, lėktuvo registruose nėra įrašyti.

Remiantis faktu, kad 177 su J. Epsteino byla siejamų asmenų sąrašas dar nėra paskelbtas, nors ir duotas teisėjos nurodytas jį išslaptinti, galima teigti, kad socialiniuose tinkluose paviešintas sąrašas yra eilinė melagiena. Privačiu milijardieriaus lėktuvu skridusių asmenų pavardės jau senokai buvo skelbtos viešai, tačiau dauguma jų taip pat nesutampa su internautų sukurtu sąrašu.