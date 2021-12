Aiškina, kad 3 proc. visų, dalyvavusių „Comirnaty“ vakcinos bandymuose, mirė, tačiau tai – melas

2021 metų rugpjūčio mėnesį grupė, pasivadinusi Public Health and Medical Professionals for Transparency (PHMPT) pateikė Jungtinių Amerikos Valstijų Maisto ir vaistų administracijai prašymą paviešinti „Pfizer“ ir „BioNTech“ kurtos vakcinos nuo COVID-19 saugumo duomenis. Organizacija sutiko paviešinti dokumentą, pavadinimu „The Reports of Postmarketing Experience from Section 5.3.6 of the [biologics licence application] file“, kuris sutampa su dokumentu, į kurį nuorodą straipsnyje pateikė „Laisvas laikraštis“.

„Laisvas laikraštis“ publikuotame išverstame iš vokiečių kalbos tekste tikinama, esą šis dokumentas yra „„Pfizer“ ataskaita apie tai, kad iš daugiau nei 40 tūkstančių žmonių, kurie dalyvavo vakcinos bandymuose, mirė 1223 žmonės (beveik 3 proc.) o 11 tūkst. dar nebuvo pasveikę po vakcinos“. Tačiau tai – netiesa.

Melaginga žinutė © Ekrano nuotr.

Iš tiesų, šiame dokumente nėra analizuojami klinikiniuose vakcinos bandymuose dalyvavusių žmonių duomenys. Jame pateikiami pačios „Pfizer“, įvairių sveikatos institucijų ir pranešimų apie šalutinius vakcinų poveikius sistemų skirtingose šalyse duomenys, apimantys laikotarpį nuo vakcinacijos pradžios iki 2021 m. vasario mėnesio pabaigos.

Per šį laikotarpį „Pfizer“ surinko 42 086 pranešimus apie po skiepo patirtus šalutinius poveikius, iš kurių 20 102 atvejais patyręs sveikatos sutrikimą žmogus ataskaitos rašymo metu jau buvo pagijęs, o 1223 asmenys mirė. Likęs 11 361 asmuo tuo metu, kai buvo sisteminami pateikti duomenys, dar nebuvo pagijęs, o apie 9 400 žmonių būklę nebuvo žinoma.

Čia svarbu pabrėžti, kad lentelėje analizuoti tik gautų pranešimų apie šalutinius vakcinos poveikius duomenys. Taigi, nors buvo užregistruota daugiau nei 42 tūkst. pranešimų, vien JAV iki paskutinės 2021 m. vasario mėnesio dienos buvo suleista 38,43 milijonai „Pfizer“ ir „BioNTech“ kurtos vakcinos dozių, Europos Sąjungos šalyse – dar 29,32 milijonų dozių. Palyginus šiuos skaičius su gautų pranešimų apie šalutinius poveikius skaičiumi pasidaro akivaizdu, kad absoliuti dauguma pasiskiepijusių žmonių nepatyrė šalutinių poveikių arba apie juos nepranešė.

Be to, net ir žvelgiant vien į pranešimuose apie patirtus šalutinius poveikius pateiktus duomenis, negalima tvirtinti, kad iki vasario mėnesio pabaigos užregistruotos 1223 mirtys ištiko dėl vakcinos kaltės. Įvairių šalių pranešimų apie šalutinį preparatų poveikį sistemos renka spontaniškus gyventojų duomenis, tai yra, įvykiai, apie kuriuos pranešta tėra įvykiai, ištikę po vakcinacijos, o ne jos sukelti. Tam, kad būtų įrodytas ryšys tarp užregistruoto įvykio ir vakcinos būtinas atskiras kompetetingų asmenų tyrimas, po kurio nustatoma, ar preparatas galėjo turėti įtakos sveikatos sutrikimui.

Išvados

„Laisvas laikraštis“ publikuotoje publikacijoje pateikiami klaidingai interpretuoti duomenys. Lentelėje, į kurią straipsnyje pateikiama nuoroda, analizuojami gauti įvairių šalių gyventojų pranešimai apie šalutinę po vakcinacijos „Pfizer“ ir „BioNTech“ kurta vakcina nuo COVID-19 pasireiškusią reakciją laikotarpiu nuo vakcinacijos pradžios iki 2021 metų vasario mėnesio galo. Dokumente nėra pateikta vakcinos klinikinių bandymų duomenų analizė.