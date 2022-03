Socialiniuose tinkluose plinta tenisininko Rafaelio Nadalio nuotraukos, kuriose žaidėjas matomas susiėmęs už krūtinės. Taip pat viešinamas vaizdo įrašas, kuriame žurnalistas teiraujasi R. Nadalio, ar skausmas krūtinėje jam pažįstamas ir kas, jo manymu, galėjo jį sukelti. Teniso žvaigždė atsako dar neturėjęs laiko pasidomėti savo sveikatą, tačiau jaučia nemalonų skausmą kvėpuodamas. „Man skauda. Sunku kvėpuoti, nežinau, ar tai susiję su šonkauliais. Kai kvėpuoju visą laiką jaučiu tarsi adatų dūrius“, – interviu pasakojo R. Nadalis.

Su kvėpavimo sunkumais susidūręs R. Nadalis „Indian Wells“ turnyro finale, vykusiame kovo 21 d., pralaimėjo Taylorui Fritzui.

Kai kurie socialinių tinklų vartotojai susiejo sportininko sveikatos sutrikimą su COVID-19 vakcinos šalutiniu poveikiu, tačiau tai – tik spekuliacija.

Kovo 22 d. pats tenisininkas savo „Twitter“ paskyroje patvirtino, kad grįžęs į Ispaniją iš karto apsilankė pas medikus. „Pasirodo, viename šonkaulyje turiu stresinį lūžį, taigi, 4-6 savaites negalėsiu nieko daryti. Tai nėra geros naujienos, aš to nesitikėjau. Esu nusiminęs, nes sezono pradžioje man puikiai sekėsi“, – rašė sportininkas.

Al final resulta que tengo una fisura por estrés en una de las costillas y estaré entre 4 y 6 semanas de baja. No son buenas noticias y no me esperaba esto. Estoy hundido y triste porque tras el inicio de temporada que he tenido tan buena.