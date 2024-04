Ar tikrai magnetinio rezonanso tomografijos tyrimai pavojingi?

Atliekant magnetinio rezonanso tomografijos tyrimą, pasitelkiamos tik radijo bangos, magnetinis laukas ir kompiuteris. To pakanka išsamiam beveik visų paciento kūno vidaus struktūrų (kaulų, organų, sąnarių, kraujagyslių, galvos ir nugaros smegenų ir kt.) vaizdams gauti. Visas procesas yra visiškai neinvazinis, be to, jo metu nesusiduriama su radiacija, kurios dozę pacientai gauna atliekant rentgeno tyrimus (čia).