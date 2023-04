Teiginiai

PSO paskelbė, kad Marburgo virusas yra nauja pandemija; išvardyti teiginiai įrodo, kad pasaulio galingieji planuoja naują pandemiją.

Verdiktas

Ne visi paminėti faktai yra išdėstyti chronologiškai, be to, ne visi jie yra teisingi. PSO neskelbė, kad Marburgo virusas sukėlė naują pandemiją. 2023 m. vasarį paskelbta apie šio viruso protrūkį Pusiaujo Gvinėjoje, Centrinėje Afrikoje. Iki šiol jis sukėlė 11 žmonių, kuriems buvo patvirtintas virusas, mirtis, taip pat 23-ims mirusiems įtartas Marburgo virusas. Šis virusas nėra naujas, todėl normalu, jog apie jį buvo kalbama anksčiau, o šiandieniniame kontekste viruso tema aktualizuota kilus naujam protrūkiui. Tai neįrodo, kad planuojama nauja pandemija ar kas apskritai pandemijos yra planuojamos, o virusas „reklamuojamas“, kaip tvirtinama žinutėje.

Melo detektoriaus komentaras

Socialinių tinklų vartotojai dalinasi žinute, kurioje chronologiškai išvardyti atskiri punktai, susiję su Marburgo virusu, kuriuos autorius įvardija kaip neplanuotų sutapimų virtinę. Tačiau iš pranešimo turinio aišku, kad jį pamačiusius norima įtikinti, jog įtakingos organizacijos ir asmenys, pavyzdžiui, Pasaulio sveikatos organizacija (PSO), Billas Gates‘as, Pasaulio ekonomikos forumas (PEF) ir Jungtinės Amerikos Valstijos, ruošiasi ir planuoja naują pandemiją.

Žinutėje išvardinti punktai – tai teisingų ir klaidingų faktų mišinys, pateikiamas tendencingai, siekiant įtikinti sąmokslo egzistavimu. Informacijos pateikimo būdas, specialiai atrenkant tik tuos faktus, kurie pagrindžia autoriaus idėją ir praleidžiant šią idėją paneigiančius duomenis ir nepaminint svarbių konteksto niuansų vadinamas „vyšniavimu“ (angl. „cherry picking“) (ČIA). Tai – viena iš dezinformacijos taktikų.

Pirmajame žinutės punkte minimas vakcinų aljanso GAVI interneto svetainėje 2021 m. publikuotas straipsnis pavadinimu „Kita pandemija: Marburgas?“ (angl. „The next pandemic: Marburg?“) bei ironiškai („koks sutapimas“) užsimenama, kad šios svetainės savininkas yra B. Gates‘as.

Visų pirma, klaidinga teigti, kad GAVI interneto svetainė priklauso amerikiečių milijardieriui B. Gates‘ui. Iš tiesų, GAVI yra viešojo ir privačiojo sektorių pasaulinė sveikatos apsaugos partnerystė, kurios tikslas – didinti skiepų prieinamumą neturtingose šalyse. Nors Bill'o ir Belindos Gates'ų fondas 1999 m. organizacijos įkūrimo tikslams skyrė 750 mln. JAV dolerių ir tokiu būdu tavo vienas iš GAVI steigėjų ir partnerių ir užsitarnavo nuolatinę vietą GAVI valdyboje, tai nereiškia, kad organizacija fondui priklauso. Be to, tai, kad Bill'o ir Belindos Gates'ų fondas investuoja į vakcinų prieinamumą dideles sumas pinigų nėra sutapimas ir neturėtų nieko stebinti, nes šiai sričiai fondas daug dėmesio skyrė nuo pat jo įkūrimo 1994 m. kaip nurodoma Gavi interneto svetainėje, supratimas, kad nuo rotaviruso kasmet miršta pusė milijono vaikų ir tapo viena esminių priežasčių įkurti tokį fondą.

2021 m. Gavi interneto svetainėje iš tiesų pasirodė straipsnis apie Marburgo virusą. Jame aptariama, kada virusas buvo pirmą kartą aptiktas, kokius simptomus sukelia ir kodėl gali kelti nerimą kalbant apie ligų protrūkius. Konkrečiai jame buvo aptarti 2021 m. pasirodę pranešimai apie tai, kad Ebolos virusas, glaudžiai susijęs su Marburgo virusu, gali likti neaktyvus žmonių organizme, o praėjus daugeliui mėnesių po epidemijos pabaigos vėl atsirasti ir sukelti naują protrūkį. Be to, tais pačiais metais Gvinėjoje buvo aptiktas vienas virusu užsikrėtęs pacientas, kuris vėliau mirė.

Tiesa, tokio pobūdžio straipsnis apie Marburgo virusą nėra vienintelis Gavi interneto svetainėje. Tais pačiais metais joje buvo publikuoti ir kiti tekstai – „Kita pandemija: Ebola?“ (ČIA), „Kita pandemija: geltonoji karštinė?“ (ČIA) ir „Kita pandemija: Nipa virusas?“ (ČIA).

Kitas teiginys, sudominęs socialinių tinklų vartotojus – tai, kad 2022 m. B. Gatesas įspėjo, kad artėja dar viena pandemija. Iš tiesų, praėjusiais metais milijardierius, reikšmingą gyvenimo dalį paskyręs skiepų temai, kalbėjo apie tai, kaip pasaulis turėtų pasiruošti kitai pandemijai ir kokius žingsnius reikėtų atlikti tuoj pat, kad sekantis ligos protrūkis nebūtų toks mirtinas ir nešantis didžiulius ekonominius ir socialinius nuostolius, tačiau nė viename pasisakyme jis neįvardijo Marburgo viruso, be to, tuo metu pasaulis išgyveno besibaigiančią COVID-19 pandemiją, todėl šie pasisakymai (ČIA, ČIA ir ČIA) buvo reakcija į to meto aktualijas, kuriomis dalinosi daugybė žmonių.

Trečiasis socialiniuose tinkluose įvardytas teiginys esą 2023 m. vasario 1 d. PSO paskelbė apie viruso protrūkį Afrikoje ir kad nauja pandemija yra Marburgas – tik iš dalies teisingas. PSO nepaskelbė naujos pandemijos, o Marburgo viruso protrūkis Pusiaujo Gvinėjoje, Centrinėje Afrikoje, taip ir buvo įvardytas – protrūkiu.

2023 m. vasario 13 d. Pusiaujo Gvinėjos sveikatos ir socialinės gerovės ministerija paskelbė apie Marburgo viruso protrūkį po to, kai nuo 2023 m. sausio 7 d. iki vasario 7 d. buvo pranešta apie įtariamus mirties nuo virusinės hemoraginės karštligės atvejus, o vasario 12 d. Pasteuro institute Dakare, Senegale, atlikus realaus laiko polimerazės grandininės reakcijos (RT-PCR) tyrimą, nustatytas teigiamas Marburgo viruso rezultatas. Nuo to laiko iki balandžio 18 d. iš viso užregistruota 16 patvirtintų infekcijos atvejų, iš kurių – 11 mirties atvejų, ir dar 23 tikėtini atvejai, iš kurių visi mirė (ČIA ir ČIA).

Šiuo metu PSO ir kitos atsakingos organizacijos įdėmiai seka situaciją Pusiaujo Gvinėjoje, nes Marburgo virusas yra itin pavojingas ir mirtinas, artimas Ebolai, kurios epidemija 2014 m. Vakarų Afrikoje pražudė 11 tūkst. žmonių, todėl nestebina ir tai, kad šią temą palietė Pasaulio ekonomijos forumas, kur diskutuojama aktualiausiomis pasauliui temomis.

Vasario 21 d. PEF interneto svetainėje publikuotas kartu su „The Conversation“ parengtas straipsnis apie Marburgo viruso protrūkį Pusiaujo Gvinėjoje bei aptarti būdai, kaip šį protrūkį sutramdyti (ČIA). Šiuo metu nėra išrastų vaistų ar gydymo būdų Marburgo virusui įveikti, todėl vienintelis kelias kontroliuoti viruso plitimą – laiku identifikuoti užsikrėtusius, juos izoliuoti ir stebėti jų būklę. Šiuo metu mokslininkai išbando kuriamą vakciną, kuri galėtų padėti įveikti ligos, pasižyminčios 88 proc. mirtingumu, plitimą (ČIA).

Paskutinis punktas paminėtas socialiniuose tinkluose išplatintoje žinutėje – JAV prezidento Joe Bideno kalbos ištrauka, kurioje jis užsimena, kad prireiks daugiau pinigų sekančiai pandemijai. Šiuos žodžius J. Bidenas pasakė 2022 m. birželį, taigi, jie nebuvo pasakyti „šiomis dienomis“, kaip teigiama žinutėje, be to, nėra susiję su Marburgo viruso protrūkiu Afrikoje, užregistruotu tik šių metų vasarį.

Kalbėdamas apie tai, kad reikės daugiau pinigų sekančiai pandemijai, J. Bidenas turėjo omenyje, jog JAV turi pradėti kaupti pinigus kovos su pandemijomis reikmėms. Kai kurie mokslininkai prognozuoja, kad yra 50 proc. tikimybė, jog per ateinančius 25 metus pasaulis susidurs su nauja pandemija, todėl šalys, nenorėdamos smarkiai nukentėti, turėtų tam ruoštis iš anksto.

Šie spėjimai nėra be pagrindo. PEF interneto svetainėje pateikiamas didžiausių žmonijai žinomų ligų protrūkių sąrašas, kuriame vien per pirmuosius du šio amžiaus dešimtmečius įrašyti šeši – ŽIV / AIDS pandemija, besitęsianti iki šiol, 2002 – 2003 m. kilęs SARS viruso protrūkis, 2009 – 2010 m. 200 tūkst. gyvybių nusinešęs kiaulių gripo protrūkis, 2014 – 2016 m. Ebolos viruso epidemija, nuo 2015 m. tebesitęsiantis MERS viruso protrūkis ir 2019 m. pasaulį ištikusi COVID-19 pandemija (ČIA).