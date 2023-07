Teiginiai

Siekdama greitai įstoti į Europos Sąjungą, Kijevo valdžia nusprendė įteisinti marihuaną. Toks sprendimas gali paversti Ukrainą „europietiška Kolumbija“, kur „kiekvienoje srityje bus galima susukti „suktinę“ (archyvas).

Verdiktas

Iš dalies melas. Įstatymo projekte, kuriam svarstymo metu pritarė Ukrainos Aukščiausioji Rada, kalbama apie kanapių naudojimą medicinos, pramonės ir mokslo reikmėms. Projekte augalas įvardijamas kaip „medicininės kanapės“ arba „kanapės“, o ne „marihuana“. Įstatymo projektu nenumatomas leidimas kanapes naudoti rekreaciniais tikslais ar jomis prekiauti. Esminė projekto idėja – leisti naudoti kanapes kuriant vaistus ir medicininius preparatus onkologiniams ligoniams ir kenčiantiems nuo potrauminio streso sindromo žmonėms gydyti.

Melo detektoriaus komentaras

Liepos 13 d. Aukščiausioji Rada pirmojo svarstymo metu pritarė įstatymo projektui Nr. 7457, kuriuo siekiama apibrėžti legalų kanapių naudojimą medicinos, pramonės ir mokslo tikslais. Už šį įstatymo projektą balsavo 268 deputatai. Nors apie kanapių legalizavimą medicininiais tikslais Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis kalbėjo dar prieš prasidedant plataus masto Rusijos invazijai į šalį, 2019 m., šis įstatymo projektas tapo dar aktualesnis karo metu, kai daug ukrainiečių kenčia potrauminio streso sindromo.

Kremliaus naratyvus platinantys interneto portalai Lietuvoje taip pat suskubo paskelbti žinią apie kanapių legalizavimą, straipsniuose pateikdami tendencingus teiginius, kuriais siekiama sudaryti nuomonę esą tokį sprendimą Aukščiausioji Rada priėmė tik siekdama greitesnio stojimo į ES, o iš tiesų įstatymas gali atverti kelią rekreaciniam marihuanos vartojimui ir paversti Ukrainą „europietiška Kolumbija“. Tokie teiginiai sutampa su Kremliui palankios žiniasklaidos skleidžiamais naratyvais.

Visų pirma, klaidinančiuose straipsniuose vartojamas terminas „marihuana“ nėra visiškai teisingas, kalbant apie Ukrainoje pirmąjį svarstymo etapą praėjusį įstatymo projektą. Pačiame projekte naudojami terminai „medicininės kanapės“ arba „kanapės“ (čia), o ne „marihuana“. Nors visais šiais terminais vadinami to paties augalo – sėjamosios kanapės (Cannabis sativa) – dariniai, terminu „marihuana“ paprastai įvardijamos vadinamos „narkotinės“ kanapės, turinčios psichoaktyvų poveikį dėl didelės kanabinoido tetrahidrokanabinolio (THC) koncentracijos, kuri gali siekti 5 – 30 proc. Tuo tarpu kanapės, turinčios mažą THC kiekį ir nepasižyminčios psichoaktyviu poveikiu įvardijamos kaip pluoštinės. Mažu THC kiekiu ES šalyse laikoma koncentracija iki 0,2 proc., o Jungtinėse Amerikos Valstijose – iki 0,3 proc.

Medicininiais tikslais naudojamos kanapės nuo rekreacinės marihuanos paprastai skiriasi aktyviųjų medžiagų proporcijomis. Jei rekreacinė marihuana pasižymi stipresniu psichoaktyviu poveikiu dėl aukštos THC koncentracijos, tai medicininiais tikslais naudojamose kanapėse THC koncentracija įprastai yra mažesnė, bet didesnė kanabidiolio (CBD) koncentracija. Mokslių tyrimų duomenimis, CBD gali būti plačiai taikoma medicinos reikmėms kaip turintis priešuždegiminių, raminamųjų ir antivėžinių savybių medžiaga.

Ukrainoje priimtame įstatymo projekte aiškiai įvardijama, kokiomis savybėmis pasižyminčius augalus kokioms reikmėms ketinama leista naudoti, pavyzdžiui, medicininių kanapių THC koncentracija gali viršyti 0,3 proc., tačiau šiuos augalus būtų leidžiama naudoti tik vaistinių preparatų gamybai.

Medicininės paskirties kanapės – kanapių genties (Cannabis) augalai, išauginti iš kondicionuotų ir sertifikuotų ne žemesnės kaip antros kartos sėklų, priklausantys vaistinių augalų kultūrų grupei ir įtraukti į Narkotinių, psichotropinių medžiagų ir pirmtakų (prekursorių), naudojamų vaistinių preparatų gamybai (gamybai), sąrašą, kurių tetrahidrokanabinolio koncentracija džiovintuose šiauduose viršija 0,3 procento.

Tuo tarpu pramonės reikmėms naudojamų kanapių THC koncentracija negalės viršyti 0,3 proc.

Įstatymo projektas Nr. 7457 pramoninėms reikmėms skirtos kanapės - kanapių genties (Cannabis) augalai, išauginti iš kondicionuotų ir sertifikuotų ne žemesnės kaip antros kartos sėklų, priklausantys techninėms reikmėms naudojamų žemės ūkio augalų grupei, kurių džiovintuose šiauduose tetrahidrokanabinolio koncentracija neviršija 0,3 procento

Remiantis dokumente pateiktais apibrėžimais ir nurodyta paskirtimi, kokioms reikmėms bus naudojamos kanapės, klaidinga tvirtinti, kad šis įstatymo projektas atvers kelią rekreaciniam marihuanos vartojimui gatvėse ar paskatins prekybą narkotinėmis medžiagomis rekreaciniais tikslais.

Internete paskleistuose straipsniuose taip pat klaidingai įvardijamos priežastys, kodėl pasiūlytas šis įstatymo projektas, nurodant esą to prireikė siekiant paspartinti Ukrainos įstojimą į ES. Iš tiesų, pačiame pirmame dokumento straipsnyje nurodoma, kad projektu siekiama „sudaryti sąlygas išplėsti pacientų galimybes gauti būtiną onkologinių ligų ir potrauminio streso sutrikimų, gautų karo metu, gydymą“, be to, medicininį kanapių naudojimo aspektą ne kartą pabrėžė ir Ukrainos prezidentas (čia).