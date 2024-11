TS-LKD prezidiumas ragina LSDP persigalvoti dėl „Nemuno aušros“

Prašo pasisakyti ir prezidentą

„Taip pat kreipiamės ir į prezidentą Gitaną Nausėdą, atkreipdami dėmesį – ar neatrodo jam pernelyg rizikinga tokios koalicijos sudarymas, atsižvelgiant į tai, kad Vakarų partneriai seka mus per padidinamąjį stiklą. Ir iš tikrųjų per pastaruosius metus Lietuvai pavyko daug padaryti ir gynybos srityje, ir sustiprinti savo įvaizdį ir ryšius su tarptautiniais partneriais, kurių parama mums yra gyvybiškai svarbi per užsienio politikos kryptis“, – sakė R. Morkūnaitė-Mikulėnienė.