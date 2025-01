Skvernelis net neketina atsiprašyti Žemaitaičio: reikia padėti tašką

„Kodėl nebuvo pateiktas vieno vicepirmininko kandidatūra? Dėl to, kad yra teisinės problemos – kas ir buvo sutarta, kol teisinės problemos neišsispręs, tol ta kandidatūra nebus teikiama. Dabar prasidėjo interpretacijos – kad sutikus panaikinti neliečiamybę, teisinės problemos išsisprendė. Neišsisprendė. Dar daugiau: nuo to momento, kada buvo toks sutarimas, iki dabar – aplinkybės reikšmingai pasikeitė, atsirado dar du ikiteisminiai tyrimai. Tai gal pirmiausiai reikia nesigaminti naujų ikiteisminių tyrimų, tiesiog sulaukti to, kas buvo sutarta“, – dėstė Seimo vadovas.