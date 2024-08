Pirkėjai net nepastebėjo, kaip sukčiavo prekybos centro kasininkė

„Kitas būdas būdavo toks, kai pirkėjas ateidavo prie kasos, pateikdavo prekę (pavyzdžiui, cigarečių pakelį), – pasakojimą tęsė moteris. – Tada kasos monitoriuje spausdavau „Kainos patikrinimas“ – taip dariau dėl to, kad žinočiau, kiek kainuoja cigarečių pakelis ir kiek žmogui reikia duoti grąžos. Pavyzdžiui, patikrinus prekės kainą (cigarečių pakelio) pamatydavau, kad pakelis kainuoja 4,70 Eur, tada žiūrėdavau, kiek pirkėjas duoda grynųjų pinigų. Jeigu pirkėjas prie kasos padėdavo 10 Eur, aš mintyse atimdavau nuo 10 Eur sumos pakelio kainą 4,70 Eur, po to kasos monitoriuje spausdavau nulį, atsidarydavo kasa, iš ten išimdavau grąžą (5,30 Eur) ir tuos pinigus atiduodavau pirkėjui. Pačios prekės neskenavau, todėl tokiu atveju gavosi, kad iš pradžių tikrinau kainą, o paskui atlikdavau nulinę operaciją, kad atidaryčiau kasos stalčių, į kasos stalčių įdėdavau 10 Eur, po to išimdavau grąžą pirkėjui, o sau iš kasos pasiimdavau 4,70 Eur, kuriuos įdėdavau į kišenę.“