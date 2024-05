Mobiliojo ryšio bendrovės salone – įžūli afera, kurios ilgą laiką niekas nepastebėjo

Už tai, kad pasisavino bendrovei „Bitė Lietuva“ priklausantį turtą ir suklastojo dokumentus, A. Lukšonis buvo pripažintas kaltu – teismas jam skyrė 3 metų laisvės atėmimo bausmę, tačiau jos vykdymą atidėjo 2 metams. Bausmės vykdymo atidėjimo metu jis įpareigotas neišvykti iš už gyvenamosios vietos miesto (rajono) ribų be nuteistojo priežiūrą vykdančios institucijos leidimo, dirbti arba užsiregistruoti Užimtumo tarnyboje, arba mokytis. Be to, teismas nusprendė, kad jis buvusiam darbdaviui turės sumokėti daugiau kaip 93 tūkst. Eur turtinei žalai atlyginti bei daugiau kaip 8 tūkst. Eur patirtas išlaidas už advokato teisinę pagalbą.