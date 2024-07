„Geriau kentėsiu nei gyvensiu su mama“: drama, kurią išgyveno „nieko verta“ mergaitė

Iš specialistų pažymos: „Telefonu buvo bendrauta su mergaitės tėvu, jis paaiškino, kad dukrai yra paauglystė, nebėra ko aptarinėti. Ką jis galėjo, tą dukrai davė. Dukra pradėjo bėgti iš namų, vartoti alkoholį, vogti. Dabar nubėgo pas mamą ir tą patį daro. Niekas nepadeda. Jis pats ėjo per visas instancijas, jam gaila dukters. Kažkada ją matė prie mokyklos, buvo apie 12 vaikinų, daugmaž pilnamečių ir jo viena dukra, vakare, apie 21 val., jie buvo užsidėję nuo saulės akinius, pasijungę muzikos kolonėlę. Tada jam paskambino ir pasakė, kad ten yra jo dukra, o tie kiti kartu buvę vaikinai yra galimai narkomanai. Jau geras pusmetis yra problemos su dukra, jis nebegalėjo jos suvaldyti. Dukrai reikia pagalbos, bet jis nežino kaip padėti, ir mama nesusitvarkys. Dukra nufotografavo, kad atseit jis prieš ją smurtavo. Parašė jo seseriai, kad jis griebė už gerklės ir pešė plaukus, nusiuntė nuotraukas. Po to sesuo jam paskambino ir pasakė, kad netiki, jog taip gali būti. Tai buvo dukros žingsnis, kad gyventi su mama. Po to sesuo atvažiavo, nuėjo apžiūrėti ją, tačiau jokių žymių nebuvo, o kai jis paprašė parodyti, dukra pabėgo.“