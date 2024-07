Pedofilas savo pomėgių nesugebėjo atsikratyti – įkliuvo net uždarytas į kalėjimą

Kaip juos įsigijo, vyras pareigūnams neatskleidė – per pirmąją apklausą jis sakė, kad juos prašė pasaugoti toje pačioje kameroje kalėjęs kitas nuteistasis, nors šis tai kategoriškai neigė ir aiškino, jog apie psichotropines medžiagas absoliučiai nieko nežinojo.

„Tą dieną per pietus aš kameroje buvau su kitu nuteistuoju, kai jis man pasakė, kad nuimčiau „arklį“, – kalbėjo dėl seksualinių nusikaltimų prieš mažametę nuteistas vyras. – „Arklys“ yra ant virvių surištas siuntinukas, kuris perduodamas per langus. Tada per kameroje esantį langą pamačiau, kad prie jo kabo siuntinukas – „arklys“. Priėjęs prie lango jį nuėmiau nuo virvių, o paskui pradaręs pamačiau popieriaus lapelius. Man tada kitas nuteistasis liepė juos suskaičiuoti – atsimenu, kad jų buvo daugiau nei 100, tačiau tikslesnio skaičiaus šiuo metu jau neatsimenu. Mano kameros draugas taip pat nurodė atidėti dalį lapelių – juos paslėpiau po staltiese. Kitus jis liepė kur nors kitur padėti, todėl juos įsidėjau į chalato kišenę.“