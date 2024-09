Aptvertoji Lietuva: „Delfi“ žurnalistai ežerų pakrantėse užfiksavo daugybę pažeidimų, sunku patikėti, kad mūsų šalyje tai įmanoma

Kai Antanas pasakė, kad į mišką galime patekti paėję toliau, taip ir padarėme. Tačiau varteliai į mišką buvo užrakinti. Už šio sklypo yra vienas privatus sklypas, o už jo miške suradome kitą sklypą (Ežerų g. 7B), kuris nėra aptvertas. Būtent per šį sklypą ir patekome prie ežero. Šalia esančio kaimyninio sklypo ežero pakrantė taip pat neaptverta. Per ją pasiekėme Antano sklypą, tačiau į jį patekti nepavyko, nes iš pradžių kelią pastojo tvora, o toliau pelkė ir tankiai suaugę želdiniai. Grįžę į kelią, pabandėme praeiti ežero pakrante iš kitos sklypo pusės, tačiau to padaryti nepavyko dėl supelkėjusios pakrantės ir krūmų.