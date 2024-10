Romas Sadauskas-Kvietkevičius. Kovą prieš Heloviną reikėjo pradėti nuo moliūgų sėklų

Visų Šventųjų ir Vėlinių savaitės artėjimą anksčiausiai galėjome suprasti, kai viešojoje erdvėje apie savo egzistavimą priminė Etninės kultūros globos taryba – tokia mitologinė būtybė, kuri prisikelia iš kapo kartą per metus, paskutinę arba priešpaskutinę spalio savaitę, ir kuo nors gąsdina Helovinui besiruošiančių vaikų tėvus bei biudžetinių įstaigų darbuotojus. Šiais metais – Nepilnamečių apsaugos nuo neigiamo viešosios informacijos poveikio įstatymu.

Tokia turtinga šalis, kuriai jokios išorės grėsmės nebaisios, tikrai gali sau leisti mokėti algas piliečiams visiškai nereikalingai ir dėl to irzliai institucijai. Per tris laisvės dešimtmečius užaugo neklusni karta, visai nelaukianti, kad kas nors iš viršaus nuleistų instrukcijas, kaip ir ką privalo švęsti. Negana to, neoliberalių Vakarų propagandos, pirmaisiais nežabotos laisvės dešimtmečiais sklidusios iš komercinių televizijos kanalų, o paskui – iš dar necenzūruoto interneto, ištvirkinti senjorai paslapčia kasasi po tautos kultūros pamatais, priaugindami savo daržuose ir kolektyvinių sodų sklypuose šiurpiai oranžinių moliūgų. Štai kur prasideda blogio šaknys – kartą išpjaustę iš moliūgo šiurpų Helovino pabaisos veidą anūkėliai kitais metais jau gali pasipuošti raganų ir siaubo filmų personažų kostiumais, o sulaukę pilnametystės nebalsuoti už Kazio Škirpos lentos kabintojų partijas.