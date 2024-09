Artūras Rudomanskis. Laisvės partijos pozicija dėl Partnerystės įstatymo: principų ir politikos kompromisai

Be to, verta kritiškai įvertinti Andrių Kubilių kaip kandidatą. Nors jis yra patyręs politikas, jo nuostatos žmogaus teisių klausimais kelia abejonių. Reikėtų prisiminti, kad jam premjeraujant buvo priimtos Nepilnamečių apsaugos nuo neigiamos informacijos poveikio įstatymo pataisos, kurias neseniai Europos Žmogaus Teisių Teismas pripažino diskriminacinėmis. Kubilius nedarė nieko, kad šias nuostatas atšauktų. Taip pat jis yra citavęs „Tarptautinį gėjų manifestą“ – kūrinį, kuris yra satyra, tačiau A. Kubilius jį pristatė kaip rimtą šaltinį siekdamas pabloginti LGBTIQ+ asmenų padėtį Lietuvoje. Be to, jis yra teigęs: „Labai aiškiai sakiau ir sakau, kad kartu gyvenančių homoseksualų negaliu vadinti šeima“. Tokie pasisakymai nėra visiškai suderinami su Ursulos von der Leyen darbotvarke, orientuota į žmogaus teisių apsaugą ir lygybę.