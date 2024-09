Teisėjas – apie Europos arešto orderio išdavimą

– Per kiek laiko išnagrinėjama byla dėl asmens išdavimo pagal Europos arešto orderį?

– Baudžiamojo proceso kodekse įtvirtinti gana trumpi terminai, per kuriuos Vilniaus apygardos teismas turi pareigą išnagrinėti bylą dėl asmens perdavimo pagal Europos arešto orderį kitai valstybei. Jeigu asmuo sutinka būti perduotas Europos arešto orderį išdavusiai valstybei, sprendimas dėl jo perdavimo turi būti priimtas ne vėliau kaip per dešimt dienų nuo to asmens rašytinio sutikimo dienos. Kitais atvejais sprendimas dėl asmens perdavimo turi būti priimtas ne vėliau kaip per šešiasdešimt dienų nuo jo suėmimo dienos. Pažymėtina, kad nurodyti dešimties ir šešiasdešimties dienų terminai taikomi visam asmens išdavimo pagal Europos arešto orderį procesui, t. y. nuo jo sulaikymo iki teismo sprendimo įsiteisėjimo, todėl visos šio proceso grandys, turiu omenyje, ikiteisminio tyrimo institucijos, Generalinė prokuratūra bei Vilniaus apygardos teismas ir, jei prireikia, Lietuvos apeliacinis teismas, turi veikti išties labai operatyviai.