Ligoninėje – įžūli slaugytojos padėjėjos afera: maniau, kad niekas nepastebės

Šios slaugytojos padėjėjos įžūlumui nebuvo ribų – per mėnesį ji iš pacientei priklausančios banko kortelės pasisavino visus pinigus.

„Mano motina yra pripažinta neveiksnia, teismas mane pripažino jos globėju, pastaruoju metu ji serga senatvine demencija: pamiršta kur ir ką padėjo, ką pasakė, sunkiai vaikšto, – pareigūnams aiškino vyras. – Kai atvažiavau jos aplankyti, sužinojau, kad mama neturi savo banko kortelės. Ji pasakojo, kad ją buvo davusi vienai slaugytojai – norėjo, jog ši jai nupirktų maisto produktų. Tačiau kortelės moteris jai negrąžino. Tada patikrinau mamos sąskaitą banke ir pamačiau, kad per pastarąjį mėnesį kortele buvo atsiskaitoma įvairiuose prekybos centruose, be to, buvo išgryninti 3 150 eurų.“