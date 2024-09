Po Švietimo ministerijos sprendimo – ekspertų verdiktas: mokytojai atsidūrė tarp dviejų girnų

Empiriniai švietimo efektyvumo tyrimai seniai atskleidė, jog veiksmingiausia metodologija pasiekti aukštus egzaminų rezultatus – angl. „teaching to the test“, lietuviškai – mokymas egzaminui, egzamino užduočių kalimas mintinai. Tai dar vadinama „uodegos vizginančios šunį“ efektu. Kad ir koks platus ir holistinis ugdymas būtų numatytas ugdymo programose, viešas mokyklos vertinimas per vieną akademinio pasiekimo rodiklį (egzaminų išlaikymo balą) susiaurina švietimo kokybės suvokimą“, – tikino edukologas.