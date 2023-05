„The Atlantic“ tai paskelbė tviteryje, pranešė „Ukrinform“.

Viršeliui panaudotos geltona ir mėlyna spalvos, užrašas skelbia: „Pasirinkimas yra tarp laisvės ir baimės“.

Šame „The Atlantic“ numeryje publikuojamas leidiniui Kyjive duotas prezidento V. Zelenskio interviu, taip pat skelbiamas straipsnis „Kontrpuolimas“.

„Demokratinio pasaulio ateitį lems tai, ar Ukrainos kariškiai sugebės išeiti iš aklavietės su Rusija ir susigrąžinti šalį (...) galbūt išvyti priešus net iš Krymo“, – rašoma straipsnyje.

Straipsnyje taip pat cituojamas prezidentas V. Zelenskis, sakęs, jog tai karas „dėl esminio civilizacijos apibrėžimo“, mūšis, turintis „parodyti visiems, įskaitant Rusiją, kad būtina gerbti suverenitetą, žmogaus teises ir teritorinį vientisumą; gerbti žmones, nežudyti žmonių, neprievartauti moterų, nežudyti gyvūnų“.

