Vos per vieną naktį – nemalonus sprendimas tūkstančiams britų turistų

Taip nutiko dėl to, kad Ispanijoje baiminamasi antros koronaviruso bangos. Padaugėjus turistų, sparčiai išaugo naujų užsikrėtimų skaičius ir, esą, britų vyriausybė nusprendė panaikinti „oro erdvių“ susitarimą.

Privaloma 14 dienų saviizoliacija galioja visiems turistams, grįžusiems iš visų Ispanijos regionų.

Šis sprendimas buvo daug kam netikėtas ir paveiks daugybę žmonių, kurie šiuo metu atostogauja saulėtojoje šalyje.

Ispanija jau kurį laiką buvo laikoma saugia šalimi keliauti, todėl daugybė JK gyventojų suplanavo ten atostogas. Šiuo metu ten jų yra tūkstančiai, žmonės keliavo ramia širdimi, mat jokių įspėjimų dėl galimos grėsmės nebuvo.

Tačiau JK valdžia daug kam netikėtą sprendimą dėl privalomojo karantino šeštadienį priėmė remdamasi tuo, kad Ispanijoje praėjusią savaitę užfiksuota daug naujų Covid-19 ligos atvejų.

Gyventojai piktinasi, kad dėl tokių priemonių reikėjo ankstesnio įspėjimo, o vyriausybės atstovai teisinasi, kad naujausi duomenys apie koronavirusą gauti tik penktadienį ir „staigi reakcija“ buvo būtina.

Ispanijoje penktadienį užregistruoti 900 Covid-19 atvejų – daugiausiai nuo to laiko, kai ten baigėsi karantinas.

Kaip rašo portalas „DailyMail“, Ispanijos oro uostuose jau teko sutikti šimtus įpykusių Anglijos gyventojų, kurie jau susiruošę po atostogų skristi namo sužinojo nekokias naujienas.

Dar tūkstančiai turistų vis dar atostogauja Ispanijoje, kurie taip pat neslepia, kad atostogų nuotaika – visiškai sugadinta.

Turistus labiausiai piktina faktas, kad jie nebuvo perspėti iš anksto ir neturėjo bent kelių dienų pasiruošimui grįžti namo. Nauja privalomos saviizoliacijos taisyklė įsigaliojo vos per kelias valandas.

JK valdžios sprendimą kritikuoja ir kelionių organizatoriai, kurių darbą naujasis reikalavimas keičia iš esmės. Kai kurios bendrovės jau atšaukė daugybę suplanuotų skrydžių ir privalės klientams grąžinti pinigus.

Oro linijos skubiai sureagavo į pokyčius ir skelbia, kad keliautojams, kurie norės atsisakyti skrydžio į Ispaniją, bus suteikiama galimybė gauti kelionės kuponą. Kol kas apie tokią galimybę pirmasis paskelbė „EasyJet“.

Privaloma izoliacija – ir lietuviams

Iš Ispanijos grįžtantiems lietuviams nuo pirmadienio įvedama privaloma dviejų savaičių izoliacija, siekiant užkirsti kelią koronaviruso plitimui.

Užsieniečių atvykimas iš šios šalies taip pat yra draudžiamas. Tokia pati tvarka kaip ir Ispanijai pradedama taikyti Liuksemburgui, Rumunijai, Švedijai, Bulgarijai, Portugalijai ir Kroatijai. Visiems atvykstantiems iš Belgijos, Čekijos, Austrijos, Šveicarijos, izoliacija taip pat privaloma, tačiau draudimas iš šių šalių atvykti užsieniečiams – netaikomas.

Ministerija primena, kad ši tvarka galioja užsieniečiams iš Europos ekonominės erdvės valstybių, Šveicarijos, Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės.

Be to, paveiktomis koronaviruso infekcijos šalimis nuo pirmadienio laikomos tos šalys, kuriose sergamumo rodiklis per paskutiniąsias 14 dienų didesnis negu 16 atvejų 100 tūkstančių gyventojų.

Madridas tvirtina, kad Ispanijoje saugu

Ispanijos vyriausybė sekmadienį atkakliai tvirtino, kad lankytis šalyje yra saugu, nepaisant pastaruoju metu augančio naujų koronaviruso infekcijos (COVID-19) atvejų skaičiaus.

Užsienio reikalų ministrė Arancha Gonzalez Laya siekė numalšinti susirūpinimą po to, kai kelios šalys įvedė kelionių apribojimus Ispanijai.

Keleiviai, atvykstantys iš Ispanijos į Jungtinę Karalystę (JK), nuo šiol turi izoliuotis dviem savaitėms. Norvegija taip pat įvedė kelionių apribojimus Ispanijai, o Prancūzijos premjeras Jeanas Castexas praėjusį penktadienį rekomendavo prancūzams vengti kelionių į Ispanijos Katalonijos regioną, kur ypač smarkiai padaugėjo naujų infekcijos atvejų.

„Ispanija yra saugi šalis. Kaip ir kitose Europos šalyse, Ispanijoje yra naujų protrūkių. Tai nėra neįprasta“, – teigė ministrė.

Pasak ministrės, Madridas „labai stengiasi sukontroliuoti tuos protrūkius“.

Tiek praėjusį ketvirtadienį, tiek penktadienį Ispanija pranešė patvirtinusi po beveik 1 000 naujų COVID-19 atvejų. Institucijos stebi daugiau kaip 280 koronaviruso židinių.

Šalyje iki šios dienos iš viso buvo patvirtinta 272 400 COVID-19 atvejų.

Ispanijoje nuo pandemijos pradžios nuo ligos mirė daugiau kaip 28 tūkst. žmonių. Koronavirusas taip pat sudavė didelį smūgį šalies turizmo sektoriui. Turizmas įprastai sudaro 12 proc. Ispanijos BVP.