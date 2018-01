Toks incidentas yra jau trečias per pastarąjį pusmetį šiame judriame oro uoste. Antradienį oro bendrovės „Aeromexico“ lėktuvas „Boeing 737“ gavo leidimą leistis, kai jis buvo apie 1,6 km priartėjęs prie oro uosto. Vis dėlto skrydžio valdymo pareigūnai pastebėjo, kad orlaivis ruošėsi leistis ant tako, kuriame tebestovėjo į Havajus skristi pasirengęs „Virgin America“ orlaivis „Airbus A320“, laukiantis leidimo pakilti, ketvirtadienį pranešė dienraštis „San Jose Mercury News“. Pareigūnai nurodė „Aeromexico“ orlaiviui sukti ratus virš oro uosto. Kiek vėliau tas lėktuvas saugiai nutūpė, nurodė Federalinės aviacijos administracijos (FAA) atstovas Ianas Gregoras (Ijanas Gregoras). Pasak jo, FAA pradėjo šio incidento tyrimą. Oro bendrovės „Air Canada“ lėktuvas spalį nusileido ant vieno iš San Fransisko oro uosto takų, nors pareigūnai keliskart perspėjo jo pilotus, kad kitas orlaivis dar nepaliko oro uosto teritorijos. Liepą „Air Canada“ lėktuvas su 140 žmonių tame pačiame oro uoste vos nekliudė kitų dviejų, leidimo pakilti laukusių lėktuvų, prie kurių buvo priartėjęs per 30 metrų. Užuot nusileidęs ant numatyto tūpimo tako, iš Toronto atskridusio lėktuvo pilotas tamsiu paros metu per klaidą leidosi link trasos, vedančios prie kilimo tako, visai šalia keturių kitų lėktuvų. Po šio incidento FAA patvirtino naujas leidimosi tamsiu paros metu taisykles.

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.