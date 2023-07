Vokietija turi daugiau dėmesio skirti savo ekonominiam saugumui ir vengti rizikos būti pernelyg priklausoma nuo Kinijos, ketvirtadienį, Vokietijos vyriausybei paskelbus naują 61 puslapio Kinijos strategiją, pareiškė A. Baerbock.

„Ir tai visų pirma reiškia, kad iki minimumo reikia sumažinti klasterių riziką, turinčią įtakos ne tik atskiroms įmonėms, bet ir visai ekonomikai. Todėl įmonės, kurios yra labai priklausomos nuo Kinijos rinkos, ateityje turės prisiimti didesnę finansinę riziką“, - sakė A. Baerbock.

Pasak jos, Vokietijos politika Kinijos atžvilgiu turi keistis, nes keičiasi ir pati Kinija. „Vokietijai Kinija išlieka partnerė, konkurentė, sisteminė varžovė. Tačiau pastaraisiais metais sisteminės konkurencijos aspektas vis labiau išryškėja“, - sakė ji.

Vokietija investuoja į kitas pasaulines partnerystes, kad taptų mažiau priklausoma nuo Kinijos, kaip pavyzdžius A. Baerbock nurodė naujas žaliavų partnerystes Afrikoje, Lotynų Amerikoje bei Indijos ir Ramiojo vandenyno regione.

Nepaisant to, pasak A. Baerbock, Vokietija nori toliau plėsti bendradarbiavimą su Kinija, „nes mums to reikia“. „Akivaizdu, kad be Kinijos mums nepavyks nei veiksmingai suvaldyti klimato krizės, nei pasiekti teisingesnės gerovės pasaulyje“, – sakė Vokietijos užsienio reikalų ministrė.