Vokietijos prezidentui – akibrokštas per vizitą Artimuosiuose Rytuose

Į akis spigino saulė. Laukė raudonas kilimas. Kantriai atokaitoje stovėjo karinė garbės sargyba. Pasiruošęs budėjo ir Vokietijos ambasadorius Katare Lotharas Freischladeris. Vienintelė bėda buvo ta, kad oficialiai pasitikti į Dohą atskridusio Vokietijos prezidento neatvyko nė vienas Kataro valdžios pareigūnas.

Kiek ankstėliau, nei numatyta dienotvarkėje, atvykęs Vokietijos prezidentas buvo priverstas plieskiant kaitriai Kataro saulei kone pusvalandį trypčioti „Airbus A350“ tarpduryje, kol galiausiai jo pasitikti atvyko Kataro užsienio reikalų ministras Sultanas al-Muraichai.

Nors Vokietijos prezidento sutikimas oro uoste ir užsitęsė, F. W. Steinmeieris į suplanuotą susitikimą su valdančiuoju Kataro emyru šeichu Tamimu bin Hamadu Al Thani atvyko laiku.

German President Frank-Walter Steinmeier was left waiting 30 minutes at tarmac of Qatar airport.