Nelaimė įvyko Bergkameno mieste, esančiame į šiaurės rytus nuo Dortmundo. Vienas liudininkas ankstų penktadienio rytą ugniagesiams pranešė apie degantį automobilį šalia daugiabučio, kur buvo apsistoję tie darbininkai. Į įvykio vietą atvykę ugniagesiai namo koridoriuje aptiko kelias degančias padangas. Bergkameno meras Rolandas Schaeferis naujienų agentūrai DPA sakė, kad tame pastate gyveno 33 rumunai ir aštuoni Moldovos piliečiai, dirbantys vietos statybų kompanijoje. Kai kilo gaisras, tame name buvo ne visi užsieniečiai. Dortmundo prokuroras Felixas Giesenregenas sakė, kad kol kas nerasta jokių ženklų, bylojančių apie galimus padegimo motyvus. Jo teigimu, tyrėjai dirba „visomis kryptimis“. Pranešama, kad septynių sužeistųjų gyvybėms gresia pavojus.

