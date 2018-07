Išpuolis buvo įvykdytas žmonių pilname autobuse, važiavusiame link Travemiundės – populiaraus pajūrio kurorto šalia Liubeko miesto. Kartu važiavęs vyras išsitraukė ginklą ir puolė keleivius, pranešė vietos dienrašti „Luebecker Nachrichten“, remdamasis neįvardytais incidento liudininkais. „Luebecker Nachrichten“ pridūrė, kad du žmonės buvo sunkiai sužeisti, o dar 12 nukentėjo lengvai. Vairuotojas iškart sustabdė autobusą, todėl keleiviai galėjo pabėgti, sakoma leidinio tinklalapyje paskelbtame pranešime. „Keleiviai šokinėjo iš autobuso ir klykė. Buvo baisu. Vėliau buvo išnešti sužeistieji. Užpuolikas turėjo virtuvinį peilį“, – „Luebecker Nachrichten“ citavo šalia įvykio vietos gyvenantį Lotharą H. Policijos atstovas Duerkas Duerbrookas sakė, kad išpuolis įvyko Liubeko rajone Kiuknice ir kad pareigūnai aiškinasi įvykio aplinkybes. Pranešime sakoma, kad netoli įvykio vietos buvo policijos automobilis, todėl pareigūnai greitai atvažiavo ir suėmė įtariamąjį. Naujienų agentūra DPA, remdamasi policijos informacija, paskelbė, kad niekas nežuvo. Vis dėlto užpuolimo motyvai kol kas neaiškūs. Kaip rašo „Luebecker Nachrichten“, užpuolikas yra apie 35 metų iranietis, bet jo vardas nebuvo paskelbtas. Vokietija kelerius pastaruosius metus gyvena padidintos saugumo parengties sąlygomis dėl islamo ekstremistų įvykdytų kelių pražūtingų išpuolių.











