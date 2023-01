Vokietija pagaliau patvirtino: Ukraina gaus tankų

Vokietija teigė, kad šalys partnerės, turinčios NATO standartą atitinkančių tankų atsargų, dabar gali juos padovanoti Kijevui.



Vokietija perduos Ukrainai 14 kovinių tankų „Leopard-2-A6“. Tai trečiadienį vyriausybės posėdyje paskelbė federalinis kancleris Olafas Scholzas, teigiama pranešime spaudai.

Vokietijos vyriausybė nusprendė skirti Ukrainos ginkluotosioms pajėgoms „Leopard 2“ tipo tankų, sakė jis. Tai esą yra intensyvių konsultacijų su artimiausiais Vokietijos partneriais rezultatas.

„Šis sprendimas atitinka mūsų kursą pagal išgales remti Ukrainą. Mes veikiama glaudžiai derindami veiksmus tarptautiniu mastu“, – kalbėjo kancleris.

Tikslas, anot O. Scholzo, yra greitai paruošti du „Leopard 2“ tankų batalionus Ukrainai. Vokietija, žengdama pirmąjį žingsnį, iš Bundesvero atsargų skirs 14 „Leopard-2-A6“ tankų kuopą.

Kitos Europos partnerės esą savo ruožtu perduos savo tankus „Leopard 2“. Vokietijoje greitai bus pradėtas ukrainiečių karių apmokymas. Paketas be apmokymų apima ir logistiką, amuniciją bei sistemų priežiūrą.

Vokietija, pasak O. Scholzo, šalims partnerėms, kurios nori greitai perduoti „Leopard 2“ tankus iš savo atsargų, suteiks leidimą tai padaryti.

Vokietijos gynybos ministras: Ukrainą tankai galėtų pasiekti po maždaug trijų mėnesių

Vokietijos gynybos ministras Borisas Pistoriusas pareiškė manąs, kad Ukrainą tankai „Leopard 2“ galėtų pasiekti po maždaug trijų mėnesių, praneša CNN.

Pasak jo, ši technika šaliai bus išsiųsta po to, kai bus surengti karių mokymai.

B. Pistoriusas sprendimą perduoti Ukrainai „Leopardų“ vadino „istoriniu“.

Ministras pridūrė, kad ateityje Vokietija tęs diskusijas dėl galimybės Rusijos užpultai šaliai perduoti daugiau ginkluotės.

Tačiau jis pabrėžė, kad yra svarbu, jog Vokietija „netaptų karo dalyve“.

Jau sureagavo Rusijos ambasada Berlyne

Netrukus sureagavo Rusijos ambasada Berlyne. Pasak jos, tankų pristatymas Kyjivui reiškia „galutinį Vokietijos atsisakymą pripažinti savo istorinę atsakomybę prieš Rusijos žmones“.

Šis sprendimas esą verčia suabejoti galimybe artimiausioje ateityje normalizuoti dvišalius santykius, pridūrė diplomatinė atstovybė.

„Berlyno sprendimas aprūpinti Kyjivą tankais „Leopard 2“ yra itin pavojingas, perkelia konfliktą į naują konfrontacijos lygį“, – pagrasino Rusijos ambasada.

Įvairios nuomonės

Vokietijos parlamento nariai iš valdančiosios Žaliųjų partijos pasveikino vyriausybės sprendimą perduoti Ukrainai kovinius tankus „Leopard“.

„Leopardai išlaisvinti! – antradienio vakarą tviteryje parašė Bundestago pirmininko pavaduotoja Katrin Göring-Eckardt. – Dabar, tikėkimės, jie greitai galės ateiti į pagalbą Ukrainai kovoje su Rusijos puolimu ir už Ukrainos bei Europos laisvę“.

Bundestago Europos Sąjungos reikalų komiteto pirmininkas Antonas Hofreiteris sakė žiniasklaidos grupei RND: „Žinoma, būtų buvę geriau priimti sprendimą anksčiau, ypač dėl Vokietijos reputacijos Europoje. Tačiau geriau vėliau nei niekada“.

A. Hofreiteris pridūrė, kad Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas vis dar tiki, jog gali laimėti savo agresijos karą prieš kaimyninę šalį. „Turime jam aiškiai pasakyti, kad to nebus“, – sakė jis.

Opozicinės Vokietijos konservatyviųjų krikščionių demokratų (CDU) lyderis Friedrichas Merzas palankiai įvertino centro kairiųjų vyriausybės sprendimą po kelias savaites trukusių dvejonių tiekti Ukrainai kovinius tankus.

„Teisingas sprendimas“, – sakė CDU pirmininkas agentūrai dpa. Kartu F. Merzas sakė, kad kancleris Olafas Scholzas vilkino laiką, kol galiausiai padarė teisingą išvadą.

F. Merzas sakė, kad O. Scholzas turėjo paskelbti apie tai sekmadienį per Prancūzijos ir Vokietijos ministrų tarybos susitikimą Paryžiuje su Prancūzijos prezidentu Emanueliu Makronu.

Tai būtų parodę „bendrą politinę lyderystę“, sakė jis. O dabar vietoj to „mums liko per ilgai dvejojusio ir nugalėto žmogaus įvaizdis“.

O kraštutinių dešiniųjų partija „Alternatyva Vokietijai“ (AfD) sukritikavo Vokietijos vyriausybės sprendimą tiekti Ukrainai kovinius tankus „Leopard“ kaip „neatsakingą ir pavojingą“.

Vienas iš lyderių Tino Chrupalla sakė: „Dėl to kyla pavojus, kad Vokietija bus tiesiogiai įtraukta į karą. Tiekdami tankus iš Bundesvero atsargų, mūsų ginkluotosios pajėgos bus dar labiau nuskurdintos“.

Jis apkaltino kanclerį O. Scholzą, kad šis kelia pavojų Vokietijos ir jos piliečių saugumui.

Kremlius: Vakarų tankai Ukrainoje „degs kaip ir visi kiti“

Kremlius trečiadienį pareiškė, kad jei Vakarų šalys tieks Ukrainai sunkiuosius tankus, jie bus sunaikinti mūšio lauke.

„Technologiniu požiūriu tai yra nevykęs planas. Tai galimybių pervertinimas manant, kad tai padės Ukrainos kariuomenei, – žurnalistams sakė Kremliaus atstovas spaudai Dmitrijus Peskovas. – Šie tankai dega kaip ir visi kiti. Jie tiesiog labai brangūs“.

Kremlius yra pateikęs įvairių reakcijų į Kyjivo sąjungininkų planus paremti Ukrainos karius „Leopard“ modelio tankais.

Anksčiau šią savaitę D. Peskovas sakė, kad bet koks Vokietijos tankų tiekimas Ukrainai paliks „ilgalaikį pėdsaką“ dvišaliuose Maskvos ir Berlyno santykiuose.

Taip pat jis yra sakęs, kad Vakarų ginkluotė Ukrainoje tik pratęsia konfliktą ir galiausiai didina Ukrainos civilių gyventojų kančias.

Tikimasi, kad trečiadienį Berlynas paskelbs sprendimą, ar leis kitoms šalims, turinčioms „Leopard“ atsargų, siųsti jas Kyjivui.

Po Vokietijos sprendimo – pirmosios reakcijos: ačiū

Didžiosios Britanijos ministras pirmininkas Rishi Sunakas palankiai įvertino Vokietijos sprendimą. Pasak jo, „Leopard“ kartu su Jungtinės Karalystės tankais „Challenger 2“ „sustiprins Ukrainos gynybinę ugnies galią“.

The right decision by NATO Allies and friends to send main battle tanks to Ukraine. Alongside Challenger 2s, they will strengthen Ukraine’s defensive firepower.



Lenkijos ministras pirmininkas Mateuszas Morawieckis taip pat gyrė Vokietijos sprendimą siųsti tankus į Ukrainą.



Thank you @Bundeskanzler Olaf Scholz. The decision to send Leopards to Ukraine is a big step towards stopping Russia. Together we are stronger.