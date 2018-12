Savo pareiškime JAV Gynybos departamentas pareiškė, kad šis „ypatingas“ skrydis buvo surengtas remiantis „Atviro dangaus“ tarptautiniu susitarimu, pagal kurį visos valstybės signatarės turi teisę vykdyti beginklių karinių lėktuvų stebėjimo skrydžius bei įpareigojamos sutikti, kad kitos šalys juos vykdytų. Šio dokumento tikslas yra skatinti karinės veiklos skaidrumą. Įprastai dėl tokių skrydžių sutariama iš anksto, tačiau sutartyje numatyti ir „ypatingi“ skrydžiai, jei tokiai nuostatai neprieštarauja signatarės. Šiuo atveju ukrainiečių kariuomenė paprašė tokio skrydžio, o JAV sutiko įvykdyti jį virš neginčijamos Ukrainos teritorijos dalies, pažymėjo Pentagono atstovas Ericas Pahonas (Erikas Peihonas). Pasak jo, tai buvo pirmas toks „ypatingas“ skrydis nuo 2014-ųjų, kai Rusija aneksavo Ukrainai priklausantį Krymą. Lapkričio 25-ąją Kerčės sąsiauryje įvyko konfrontacija, per kurią rusų pasieniečiai perėmė tris ukrainiečių karo laivus ir suėmė jų įgulas. Nuo to laiko Vašingtonas demonstruoja palaikymą Kijevui ir smerkia Maskvos veiksmus. „Šio skrydžio pasirinktu laiku ketinama vėl patvirtinti JAV įsipareigojimus Ukrainai ir kitoms valstybėms partnerėms“, – nurodė Pentagonas. „Neišprovokuota Rusijos ataka prieš ukrainiečių karo laivus Juodojoje jūroje, netoli Kerčės sąsiaurio yra pavojinga eskalacija, atitinkanti vis labiau provokacinės ir grėsmingos veiklos modelį“, – pridūrė jis. „Jungtinės Valstijos siekia geresnių santykių su Rusija, bet to neįmanoma pasiekti, kol ji ir toliau vykdo į destabilizavimą nukreiptus neteisėtus veiksmus Ukrainoje ir kitur“, – pabrėžė JAV gynybos departamentas. Pasak E. Pahono, virš Ukrainos skrido stebėjimo orlaivis OC-135. Juo skrido stebėtojai iš JAV, Kanados, Prancūzijos, Didžiosios Britanijos, Rumunijos ir Ukrainos. Pentagono atstovas pridūrė, kad skrydžio paprašė Ukrainos kariuomenės vadovybė.

