Baliono skrydį organizavo save žodžio laisvės gynėju vadinantis Yanny Bruere'is, o lėšos – beveik 60 tūkst. svarų (67 tūkst. eurų) – buvo surinktos vienoje iš visuomeninio finansavimo (angl. crowdfunding) tinklaviečių. Liepos 13-ąją per demonstracijas prieš JAV prezidento Donaldo Trumpo vizitą Didžiojoje Britanijoje, aktyvistai Londone paleido didžiulį pripučiamą balioną, Amerikos lyderį vaizdavusį kaip verkiantį kūdikį su sauskelnėmis. D. Trumpo šalininkų pykčiui S. Khanas davė leidimą šiai akcijai, sakydamas, kad londoniečiai turi teisę taikiai reikšti protestą. 28-erių Y. Bruere'is, gyvenantis maždaug už 100 kilometrų į šiaurę nuo sostinės esančiame Nortamptone, patvirtino, kad šeštadienio akcija – atsakas merui. „Manau, kad turi būti tam tikra pagarba laisvojo pasaulio ir didžiausios Jungtinės Karalystės sąjungininkės lyderiui – Amerikos prezidentui", – sakė jis. Geltonas bikinis buvo pasirinktas, nes S. Khanas 2016 metais nurodė Londono viešojo transporto tinkle neleisti reklamos, kuri gali sukelti nepasitikėjimą savo išvaizda. Toks įsakas pasirodė po diskusijų dėl baltyminio kokteilio reklamos, kurioje geltoną bikinį vilkėjusi gražuolė klausė: "Ar pasirengę paplūdimio kūnui?" Pažiūrėti didžiulio pripučiamo baliono pakilimo Vestminsteryje šeštadienio rytą susirinko nedidelė minia šalininkų ir žiniasklaida. Balionas turėjo dvi valandas sklandyti virš Parlamento aikštės. Meras sakė, kad jo ši akcija visai nepapiktino. „Jei žmonės nori praleisti šeštadienį žiūrėdami į mane su geltoniu bikiniu - tegul. Tik geltona nėra mano spalva", – televizijai „ITV News“ sakė jis.

