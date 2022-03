Vienos šalies diplomatai grįžta dirbti į Kyjivą

Ukrainai reikia tiesioginės diplomatinės paramos ir Slovėnijos diplomatai netrukus grįš į Kyjivą, pranešė jis sekmadienio vakarą „Twitter“ tinkle.

Slovenia @vladaRS will send its diplomats back to #Kyiv soon. They are volunteers. We are working to make #EU do the same. 🇺🇦needs direct diplomatic support. @SLOinUKR @ukraineoffice @Kabmin_UA_e @ua_parliament @ZelenskyyUa @Denys_Shmyhal #defendUkraine @KyivPost @visegrad24