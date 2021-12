Julio Borgesas šį raginimą paskelbė praėjus dviem savaitėms po triuškinamo opozicijos pralaimėjimo regioniniuose rinkimuose.

„Laikinoji vyriausybė turėtų liautis egzistavusi“, – sakė politikas, pasitraukęs į Kolumbiją.

J. Borgesas pareiškė, jog traukiasi iš užsienio reikalų ministro posto opozicijos lyderio Juano Guaido vyriausybėje.

2019 metų sausį J. Guaido, palaikomas dešimčių valstybių, pasiskelbė laikinuoju Venesuelos prezidentu ir suformavo lygiagrečią administraciją.

J. Borgesas pažėrė aštrios kritikos J. Guaido vyriausybei ir sakė: „Turime imtis žingsnių reformuoti visa, kas vadinama laikinąja vyriausybe... Laikinoji vyriausybė deformavosi.“

Prieš dvi savaites N. Maduro sąjungininkai iškovojo triuškinamą pergalę regioniniuose rinkimuose, nušluodami susiskaldžiusią opoziciją, kurios partijos rinkimuose dalyvavo pirmą kartą nuo 2017 metų.

J. Borgesas antradienį ketina pristatyti savo pasiūlymus komisijai, sudarytai iš įstatymų leidėjų, priklausiusių Nacionaliniam Susirinkimui, kai jį 2016–2020 metais kontroliavo opozicija.

Opozicija boikotavo 2020 metų parlamento rinkimus, taip pat 2018-ųjų prezidento rinkimus, kuriuose buvo perrinktas N. Maduro ir kurių rezultatų dalis tarptautinės bendrijos nepripažįsta.

„Praradome legitimumą ir tarptautinę paramą, nes būta per daug prieštaravimų, per daug klaidų, per daug skandalų, privertusių pasaulį įšaldyti Venesuelos klausimą“, – sakė J. Borgesas.

Jis paragino opoziciją „atkurti ir sutelkti jėgas legitimumui Venesueloje ir už jos ribų susigrąžinti“ ir kritikavo „J. Guaido partiją“ už netinkamą Venesuelos turto užsienyje valdymą.

Vašingtonas patikėjo Jungtinėse Valstijose esančio šios naftos turtingos Pietų Amerikos valstybės turto valdymą J. Guaido.

„Turto [užsienyje] klausimas yra skandalingas reikalas“, – sakė J. Borgesas, ragindamas užtikrinti didesnį „aiškumą ir skaidrumą“.

J. Guaido kol kas J. Borgeso pareiškimų nekomentavo.