35 metų J. Guaido, Nacionalinės Asamblėjos pirmininkas, kuris nepaisydamas uždraudimo keliauti 10 dienų važinėjo po regiono šalis, pirmadienį sugrįžo į šalį, kur buvo sutiktas kaip didvyris ir tebėra laisvėje, nors vyriausybė grasino jį areštuoti. „Jie klimpsta į prieštaravimus, jie nežino, kaip atsakyti Venesuelos žmonėms, – žurnalistams sakė J. Guaido. – Jie galvojo, kad spaudimas jau pasiekė piką, bet tai tik pradžia.“ Antradienį, kuris buvo valstybinė šventė, laikinuoju Venesuelos prezidentu pasiskelbęs J. Guaido susitiko su valstybinio sektoriaus darbuotojų profesinių sąjungų lyderiais. „Viešojo sektoriaus darbuotojai neteko praktiškai visų savo teisių, neturime kito pasirinkimo, tik sušaukti pilietinį streiką“, – sakė J. Guaido, bet daugiau detalių nepateikė. J. Guaido, kurį pripažįsta daugiau kaip 50 valstybių, nepaisydamas vyriausybės paskelbto kelionių draudimo vasario 22 dieną išvyko į kelionę po regioną telkti paramos savo bandymui nušalinti N. Maduro. Sugrįžęs į Karakasą jis dešimtims tūkstančių susirinkusių šalininkų paskelbė, kad šeštadienį bus rengiama nauja demonstracija. J. Guaido žada suformuoti laikinąją vyriausybę ir surengti naujus rinkimus.

