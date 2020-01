Lietuva praėjusiais metais G. Lepsą įtraukė į šalyje nepageidaujamų asmenų sąrašą dėl jo įtariamų ryšių su nusikalstamu pasauliu.

Rusijos autorių bendruomenės registre skelbiama, kad žmogus, vardu Michailas Vladimirovičius Mišustinas, yra parašęs muziką dainoms „Zola“ ir „Tikra moteris“. Vienas iš „Vedomosti“ pašnekovų sako, kad registre nurodyta gimimo data sutampa su naujo Rusijos Federacijos ministro pirmininko gimtadieniu.

G. Lepso atstovai sako, kad tai tiesiog žmogus tokiu pačiu vardu ir pavarde, o ne naujas Rusijos vyriausybės vadovas. Televizijos kanalui „Podjom“ dainininkas teigia, kad M. Mišutinas neturi nieko bendro su jo muzika, o tokius muzikos autorystės teiginius pavadino paprasčiausiais gandais.

Kaip skelbia svoboda.org, G. Lepso kūrybos bendraautoris, rašytojas ir poetas Aleksandras Vulychas patvirtino, kad naujasis Rusijos ministras pirmininkas parašė muziką dainoms „Zola“ ir „Tikra moteris“. Anot jo, muzika – tai politiko hobis, kurio jis stengiasi neafišuoti.

„Vedomosti“ taip pat aptiko 2012 metais rašytą „Sberbank“ valdybos pirmininko Gerano Grefo sveikinimą 46 metų M. Mišustinui. Jame G. Grefas naująjį premjerą vadina „kompozitoriumi, rašančiu nuostabią muziką“ ir pabrėžia, kad dalis jo parašytų dainų tapo tikrais hitais.

Taip pat, remiantis „Vedomosti“ turima informacija, M. Mišustinas rašo dažnutes ir satyrinius kupletus. Po to, kai tapo Rusijos mokesčių tarnybos vadovu, žinyboje dažnai vyko koncertai ir įvairūs pramoginiai renginiai. Be to, skelbiama, kad M. Mišustinas mėgsta žiūrėti humoro laidą „Comedy Club“.

M. Mišustino atstovai šios informacijos nekomentuoja.

DELFI primena, kad Rusijos Valstybės Dūma ketvirtadienį patvirtino Federalinės mokesčių tarnybos vadovo M. Mišustino kandidatūrą į vyriausybės vadovo postą.

Jo kandidatūra buvo patvirtinta 383 balsais. Nė vienas įstatymų leidėjas nebalsavo „prieš“, susilaikė 41 parlamentaras.

„Sprendimas priimtas“, – paskelbė Valstybės Dūmos pirmininkas Viačeslavas Volodinas.

Prieš balsavimą M. Mišustinas atsakė į parlamentarų klausimus, o dar anksčiau buvo susitikęs su Valstybės Dūmos frakcijų atstovais.

V. Volodinas atkreipė dėmesį, kad nė vienas deputatas pirmąkart nebalsavo prieš kandidatą į vyriausybės vadovo postą.

Išvakarėse, po prezidento Vladimiro Putino metinio kreipimosi į Rusijos parlamentarus, apie savo vyriausybės atsistatydinimą paskelbė ministras pirmininkas Dmitrijus Medvedevas. Prezidentas savo kalboje pristatė virtinę konstitucinių reformų Rusijos politinei sistemai pertvarkyti.