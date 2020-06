Į dvasininkus, protestuotojus ir žurnalistus paleista ašarinių dujų, šaudyta guminėmis kulkomis, jie buvo prievarta pastumti iš kelio – tokiais būdais policininkai atlaisvino kelią nuo bažnyčios iki Baltųjų Rūmų.

„Jie pavertė šventą vietą mūšio lauku“, – sakė St. Johno episkopalinės bažnyčios atstovė Gini Gerbasi. G. Gerbasi – anglikonų pastorė episkopalinėje St. Johno bažnyčioje Džordžtauno rajone Vašingtone.

Kol D. Trumpas kalbėjo Baltuosiuose Rūmuose ir grasino pasiųsti prieš protestuotojus JAV kariuomenę, jei valstijos gubernatoriai nenumalšins neramumų, kilusių po to, kai Mineapolyje nuo policininko rankos žuvo George Floydas, riaušių policija vaikė taikiai protestavusią minią prie bažnyčios.

„Staiga ėmiau kosėti nuo ašarinių dujų“, – pasakojo G. Gerbasi „Religious News Service“ portalui.

G. Gerbasi subūrė 20 kunigų ir grupę žmonių į taikią protestuotojų palaikymo akciją. Jie siūlė vandens ir užkandžių protestuojantiesiems, kurie smerkė rasizmą ir policijos brutalumą. Protestuotojai šiuo neramiu koronaviruso pandemijos metu turėjo rankų dezinfekavimo skysčio.

Dvasininkai ruošėsi išeiti, kad iki 19 val. prasidėsiančios komendanto valandos, tik staiga pasirodė policininkai ir ėmė vaikyti žmones nuo bažnyčios.

„Išgirdome sprogimus, žmonės puolė ant žemės – juk nežinia, kas ten buvo, – pasakojo G. Gerbasi ir pridūrė, kad į žmones buvo šaudoma guminėmis kulkomis.

Dvasininkė, Trijų karalių bažnyčios pastorė Glenna Huber pabėgo ir parašė elektroninį laišką St. Johno bažnyčios dvasininkijai, norėdama įspėti.

Here is the unedited clip from my livestream showing the moments protesters were tear gassed and cleared from Lafayette Park ahead of Trump's visit to St. John's Church. I am posting this because people are trying to say it did not happen. https://t.co/vlqMyICsjZ