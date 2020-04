Vaizdai iš socialinių tinklų: Maskvoje – visiškas chaosas

Pranešama, kad policininkai rankiniu būdu tikrina kiekvieno į Maskvą įvažiuojančio ar metro stotį užeinančio žmogaus asmens tapatybės dokumentus ir leidimus, todėl nusidriekė ilgos eilės.

Nauja kontrolės tvarka Maskvoje įsigaliojo trečiadienį, Rusijoje toliau eksponentiškai augant koronavirusinės infekcijos COVID-19 atvejų skaičiui.

Šalyje užsikrėtusiųjų skaičius padvigubėja kas penkias dienas. Trečiadienį Rusijos pareigūnai pranešė apie 3 388 naujus COVID-19 atvejus. Nuo epidemijos pradžios šalyje nustatyti iš viso 24 490 šios ligos atvejų. Maskvoje COVID-19 diagnozuota 14 776 žmonėms.

Rusijos sostinėje karantino režimas galioja nuo kovo pabaigos. Gyventojams draudžiama išeiti iš namų, išskyrus atvejus, kai einama nusipirkti maisto produktų ar vaistų, pavedžioti augintinių ar vykstama dirbti į įstaigas, kurių veikla gyvybiškai būtina.

Maskviečiams, norintiems kur nors vykti automobiliu ar viešuoju transportu, pirmiausia reikia internetu pateikti prašymą išduoti skaitmeninį leidimą, kuriame būtų nurodytas kelionės tikslas ir vieta.

Kiek vėliau Maskva pažadėjo peržiūrėti naują elektroninių leidimų sistemą, skirtą valdyti mieste įvestam karantinavimo režimui.

Socialiniuose tinkluose pasirodžius pranešimams apie metropoliteno stotyse besiformuojančias minias, Maskvos meras Sergejus Sobianinas tviteryje pripažino, kad „metro nusidriekė eilės“.

Jis pareiškė paprašęs institucijų, atsakingų už leidimų tikrinimą, „dirbti taip, kad tolesni patikrinimai nesukeltų gausių žmonių minių“.

Savo antroje tviterio žinutėje jis pažymėjo, kad minios jau išsivaikščiojo, bei pridūrė, jog sostinės valdžia planuoja vykdyti „automatinę“ kontrolę.

„Pagalvosime, kaip tai padaryti“, – parašė S. Sobianinas.

Naujienų agentūra TASS pranešė, kad spūstys kilo dėl leidimus tikrinančių policininkų stokos.

Pasak vietos valdžios, nuo pirmadienio buvo išduota mažiausiai 3,2 mln. leidimų.

Maskvos institucijos pirmadienį pranešė įdiegusios skaitmeninių leidimų sistemą, leisiančią kontroliuoti gyventojų judėjimą, miesto ligoninėse dėl koronaviruso protrūkio fiksuojant sparčiai augančius pacientų srautus.

Pirmadienį automobiliais ar viešuoju transportu keliaujantys žmonės galėjo internetu teikti prašymus išduoti leidimus.

Skelbta, kad leidimų sistema, kuri pradėjo veikti nuo trečiadienio, gali būti išplėsta, jog prireikus būtų galima stebėti ir tuos gyventojus, kurie judės tiesiog savo rajone, pranešė institucijos.

Anksčiau pareigūnai planavo priskirti maskviečiams nuskaitomus brūkšninius kodus, kad galėtų tikrinti, ar gyventojai laikosi griežtų izoliacijos taisyklių, tačiau ši mintis sulaukė prieštaringų vertinimų.

Kiekvieną kartą, norėdami išeiti iš namų, žmonės būtų turėję gauti QR kodą.

Galiausiai idėjos buvo atsisakyta skaitmeninių leidimų naudai.

Skaitmeninių leidimų, leidžiančių keliauti į darbą Maskvoje, skaičius svyruos nuo 1 mln. iki 1,5 mln., pirmadienį pareiškė Maskvos informacinių technologijų departamento vadovas Eduardas Lysenka.

Rusijoje pastarąją parą naująja koronavirusine infekcija užsikrėtusių žmonių skaičius padidėjo 3 388 ir dabar sudaro 24 490.

When government wants to exercise power but unable to think of second order consequences. #COVID2019 #SocialDistanacing in #Moscow metro after enforcing mandatory passes checks. pic.twitter.com/vhUpcuMx4h