Erio ežero Jungtinėse Valstijose ir Kanadoje pakrančių gyventojams jis atmintyje išliks savotiškų ledo rūmų vaizdiniais. Nemalonių siurprizų neišvengė ir prie Ontarijo ežero gyvenantys amerikiečiai: Ramona Biče, esančiame Niujorko valstijoje, namai pasidengė storu ledo sluoksniu.

Morin Wilan, kurios šeima namelyje prie ežero vasaras leidžia jau 85 metus, televizijos kanalo „The Weather Channel“ žurnalistams pasakojo, kad nieko panašaus nėra mačiusi gyvenime.

Siautėjant stichijai, ežero bangų aukštis siekė 9 metrus, o vėjo gūsiai – 36 metrus per sekundę. Termometro stulpeliui nukritus žemiau nulio, maždaug 15 metrų nuo kranto esantis amerikietės vasarnamis pasidengė storu ledo sluoksniu. Jo storis kai kur siekia net vieną metrą.

Laimei, niekas nenukentėjo, tačiau vietos žmonės nuogąstauja, kad, ledams nutirpus, namas bus apsemtas. Vanduo ledu padengė ne tik pastatus, bet ir dirvos paviršių. Kai kur ledo sluoksnis siekia pastatų pirmojo aukšto langus.

Then & Now: A comparison of the Oswego County home in the summertime compared to this week. Hear from the owner coming up on @7NewsFox28 at 5 & 6. @StormHour pic.twitter.com/BC4QmC7C0r

— Natalie Kucko (@NatalieKucko) February 28, 2019