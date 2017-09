Dėl uragano Dominikoje uždaryti oro ir jūrų uostai.

Naujas uraganas Marija keliauja panašiu maršrutu kaip ir prieš savaitę regioną nusiaubęs uraganas Irma.

Šalia esanti Martinikos sala taip pat paskelbė maksimalaus pavojaus lygį, o Gvadelupės saloje vyksta evakuacija. Panašu, kad šiek tiek nusilpęs uraganas Marija taip pat antradienį pasieks Puerto Riką (3-io lygio), britų Mergelių salas, kurias niokojo ir uraganas Irma.

Nemaža dalis Karibų jūroje esančių salų yra nuniokotos anksčiau siautusio uragano, kuris nusinešė 37 gyvybes. Didžiajai Britanijai priklausančios salos ruošiasi blogiausiam.

JAV Nacionalinis uraganų centro duomenimis uraganas Marija iš 2-os į 5-tą kategoriją perėjo vos per keletą valandų pirmadienį.

#Maria made landfall on Dominica at 915 pm AST as a category 5 #hurricane with 160 mph (260 km/h) winds https://t.co/QSxq7VPr15? pic.twitter.com/3Z1Q95WYlM

— NHC Atlantic Ops (@NHC_Atlantic) September 19, 2017