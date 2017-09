Pasipiktinimas dėl rasinės diskriminacijos – pagrįstos faktais ar nepagrįstos – jau seniai tvyro nutolusiose Prancūzijos kolonijose, o ypač Karibų salose. Šv.Martyno salos gyventoja Johana Soudiagom vietos televizijai „Guadeloupe 1ere“ sakė, kad penktadienį po uragano „Irma“ gelbėtojai pirmiausiai į laivą laipino baltaodžius, o ne mišrios rasės salos gyventojus. Pirmadienį Prancūzijos Juodaodžių asociacijų atstovaujamoji taryba (CRAN) kreipėsi į Paryžių, kad parlamentas ištirtų gelbėtojų pastangas per uraganą „Irma“.

