„Irma“ 5-ą audros kategoriją vėl pasiekė vėlų penktadienį. Tūkstančiai žmonių Karibų regione skubėjo išvykti iš salų, o per 6 mln. Floridos ir Džordžijos valstijų gyventojų buvo liepta evakuotis. Daugybė gyventojų ir turistų vis dar bando atsigauti po didžiulės audros, nusiaubusios įspūdingais paplūdimiais ir vešlia augalija garsėjančias Šv. Martyno, Šv. Bartolomėjaus, Šv. Tomo, Barbudos ir Angilijos salas. „Irma“ slenka šiaurės kryptimi ir Floridą turėtų pasiekti vėlų šeštadienį arba sekmadienio rytą. Audra neša vėją, kurio gūsiai siekia 260 km per val. greitį, pranešė JAV Nacionalinis uraganų centras. Tuo tarpu regione siaučia dar dvi Atlanto vandenyne susiformavusios audros. Beveik 5-os kategorijos audra „Jose“ slenka tuo pačiu keliu kaip ir „Irma“, o vėlų penktadienį rytinę Meksikos pakrantę pasiekė 1-os kategorijos uraganas „Katia“.











