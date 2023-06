Pranešime teigiama, kad A. Stesevas buvo Rusijos kariuomenės „Belgorod“ operatyvinės grupės vyresnysis pulikininkas. Anksčiau jis vadovavo Rusijos oro desanto pajėgų 104-ajam oro desanto pulkui.

Legionas „Rusijos laisvė“, kovojantis Ukrainos pusėje, taip pat paskelbė, kad Naujojoje Tavolžankoje žuvo pulkininkas A. Stesevas.

Teigiama, kad jis „žuvo per susišaudymą, kaip karininkas su ginklu rankose“.

Russia Freedom Legion says the Russian Army's Colonel Andrei Stesev, "the operative group Belgorod's commander" was killed in a firefight