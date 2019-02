„SNBO (Nacionalinio saugumo ir gynybos taryba) kartu su Ukrainos saugumo tarnyba, bendradarbiaudamos su mūsų partneriais amerikiečiais, sukūrė Centrinės rinkimų komisijos kibernetinio saugumo mechanizmų, nes vakar ir užvakar įvyko kibernetinių atakų, surengtų iš Rusijos Federacijos pusės“, – antradienį Kijeve per susitikimą su informacinių technologijų industrijos atstovais pareiškė prezidentas. Kovo 31 dieną vyks Ukrainos prezidento rinkimai.

